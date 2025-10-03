“No desaparece porque sí”: amigas de Azul Semeñenko organizan una panfleteada en su búsqueda

La desaparición de Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, mantiene en vilo a Neuquén capital desde el pasado 25 de septiembre. A medida que avanzan los rastrillajes policiales y judiciales, sus amigas y compañeras de trabajo sostienen que se trata de una mujer responsable y comprometida, que nunca habría decidido ausentarse sin aviso.

Los últimos días antes de desaparecer

Juliana, amiga y compañera de Azul, relató que la última vez que la vieron fue el miércoles previo a la desaparición, en el lugar de trabajo. Al día siguiente, asistió a un turno médico, lo que pudo ser corroborado. Después de ese registro, no hubo más señales de contacto: ni ingresos a hospitales, ni registros en comisarías, ni compras de pasajes que indicaran un viaje.

“Azul es una persona responsable, no desaparece porque sí. Valoraba mucho su espacio laboral. Cuando vimos que no aparecía y no contestaba el teléfono, supimos que algo le había pasado”, afirmó Juliana.

Una búsqueda que no se detiene

Ante la falta de novedades, el círculo íntimo decidió organizar una panfleteada este viernes a las 11 en los semáforos de Don Bosco y Sarmiento y sobre la ruta 22. Allí se repartirán volantes con la foto y los datos de Azul, en un intento por visibilizar su rostro y aumentar las posibilidades de que alguien aporte un dato clave.

La acción se suma a las recorridas que ya realizaron en el barrio Confluencia, donde Azul se había mudado recientemente. “No podíamos quedarnos esperando sin hacer nada. Repartimos carteles casa por casa, hablamos con vecinos y pegamos folletos en kioscos. Todos la reconocían, pero nadie pudo decirnos dónde estuvo los últimos días”, contó una de sus amigas.

“Azul dejaba huella en todos lados”

El entorno destaca que Azul era una mujer excéntrica y afectuosa. Siempre maquillada, con brillos y vestimenta llamativa, lograba captar la atención de quienes la conocían. Pero lo que más resaltan es su costado humano: “era cariñosa, atenta, siempre pendiente de los demás”, recuerdan sus compañeras.

Ese recuerdo alimenta la convicción de que no se trató de una desaparición voluntaria. “No hablamos solo de una mujer desaparecida, hablamos de alguien que nos marcó con su forma de ser. Por eso no vamos a dejar de buscarla ni de hacer ruido hasta que aparezca”, expresó Juliana.