Jimena Salas fue asesinada de más de 40 puñaladas el 27 de enero de 2017 en su casa en la localidad de Vaqueros, en la provincia de Salta. Mientras la atacaban, encerraron a sus hijas mellizas de 3 años en el baño. Fue su esposo al llegar al domicilio quien se encontró con la escena desgarradora.

Por el crimen, que se investigó como muerte en ocasión de robo, detuvieron a los hermanos Carlos Damián, Adrián Guillermo y Javier Nicolás Saavedra. Estaba previsto que el juicio por el asesinato comenzara el 16 de septiembre, pero horas antes, Javier se quitó la vida en la cárcel.

El juicio se reprogramó para el 24 de septiembre, donde las dos hermanas se sentarán en el banquillo de las acusadas. En una de las primeras jornadas, tuvo la oportunidad de declarar Cristina García, y dejó declaraciones que sacudieron la sala de audiencias.

“Quiero que dejen libres a los hermanos Saavedra. No creo que sean culpables, esto se trata de algo más extraño. No se puede juzgar a un muerto”, afirmó en referencia a Javier Chino Saavedra.

“Era un joven de 20 años, no tiene lógica”, agregó, apuntando a irregularidades en la investigación y a la necesidad de buscar a “el verdadero autor” del crimen.

Luego, descartó la hipótesis del robo como móvil del crimen. “Nadie entra a robar y mata a alguien de más de 30 puñaladas”, sostuvo, remarcando que el caso arrastra “más interrogantes que respuestas”. Y también criticó con dureza al sistema judicial: “La justicia no existe. Mi hija está muerta y nadie la va a volver a ver vivir”.

Finalmente, visiblemente conmovida, la madre de Jimena afirmó: “Yo morí hace 8 años, 8 meses y 28 días. El único problema es que vamos a seguir sin saber quién mató a Jimena. Siempre volvemos al principio”.

LA MUERTE DE SAAVEDRA

El lunes 15 de septiembre Javier Nicolás Saavedra fue hallado sin vida en la unidad carcelaria, donde cumplía prisión preventiva.

Según relató un detenido en el mismo pabellón, cerca de las 15 horas hubo salida recreativa hacia el patio. Todo el pabellón D, de buena conducta, habría participado de la actividad, excepto tres internos que permanecieron adentro: Ramos, Santa Cruz y Saavedra.

Una hora después, cuando los internos volvían al sector, Ramos le habría comentado a otro detenido, identificado como G.O., que su amigo “el Chino” —en referencia a Saavedra— había ingresado al baño y no había salido en más de 30 minutos. Ramos habría asegurado que lo vio entrar, justo cuando él salía de ducharse.

Frente a esta situación, G.O. decidió ir a buscarlo acompañado por otro preso de apellido López. López se habría quedado en el pasillo, mientras G.O. ingresaba al baño. Lo llamó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Revisó los cubículos: dos estaban abiertos y el tercero cerrado. La puerta no podía abrirse porque, según el relato, había un recipiente colocado entre el inodoro y la entrada que lo trababa desde adentro. Por debajo se veía agua oscura.

Fue entonces, según publica El Tribuno, que G.O. habría trepado por el cubículo contiguo y, desde arriba, pudo ver a Saavedra desvanecido mientras observó sangre en el lugar. A continuación, salió corriendo, junto a López, para pedir auxilio y así fue que lo encontraron los guardias.

Se inició una investigación para establecer las circunstancias de la muerte y también una interna por la actuación de los agentes que se encontraban de servicio.