Leonardo Almada de 26 años es intensamente buscado por mar y tierra desde hace 3 días en la playa Caleta Córdova. El joven se metió el sábado 23 de abril al mar con una balsa de fabricación casera en medio de fuertes vientos que superaron los 100 km/h. Su amigo - quien lo acompañaba ese día - dijo que se subió y que en un momento la marea lo arrastró, perdiéndolo de vista.

Pero para la familia de Leonardo hay más dudas que certezas. Su mamá Erica Barrios, afirmó que es “raro” que su hijo haya ingresado al mar con las condiciones climáticas de viento porque él tenía conocimientos de navegación.

La mujer vive en la localidad bonaerense de San Pedro, contó que su hijo hace 15 años vive en Comodoro Rivadavia y que la pareja de él le avisó que había salido a pescar el viernes con un compañero.

“Cerca de las 13 horas del sábado le avisa que se habían subido a una balsa para pescar con una red y que la ola lo hizo caer. El compañero nada hacia la orilla y Cristian queda sobre la balsa, cuando de repente se levanta viento fuerte y lo lleva mar adentro. Eso fue lo primero que le contó a ella”, dijo sobre la versión del amigo.

Horas después, el amigo “le entrega el teléfono, la billetera con documento a la mujer y ella me dijo que él declaró otra cosa: que Cristian estaba solo en la balsa”.

“Dijo que se subió solo a la balsa, se metió al mar y el viento lo llevó para dentro, pero supuestamente el amigo quedó en la orilla y él a lo lejos lo saludaba con los brazos. Después reaccionó que era que le estaba pidiendo ayuda”, contó la madre del joven en diálogo con Radio Del Mar.

“ÉL CONOCÍA EL PELIGRO DEL MAR”

Otro dato que la llama la atención a la madre de Leonardo es que haya ingresado al mar con las condiciones climatológicas de vientos fuertes que había ese día. “Él conocía el peligro del mar, sabía el tema de las mareas, el viento, todo. Me llama mucho la atención que se haya largado en la balsa esa, con el tiempo que estaba mal en Comodoro”, sostuvo.

Y reconoció como raro que no haya tenido su celular con él en ese momento y lo haya dejado a la orilla junto a otras pertenencias. “Cuando él estaba en barcos pesqueros, él hablaba conmigo, nunca dejaba el celular, sin importar el riesgo de que se le moje o se le pierda. Por eso no sé qué pensar. No creo que se haya metido al mar. Tengo que creer lo que me dicen. Me parece todo muy raro”, concluyó.