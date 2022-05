Todo comenzó a las seis y media de la mañana de este pasado miércoles. Una joven de 27 años, cuya identidad se preserva por razones de seguridad, fue abordada por dos motochorros cuando salía de su casa de San Francisco Solano, en el cruce de 895 y 846, en el partido de Quilmes. Tras resistirse a un robo, asesinó a uno de los delincuentes.

Se trata de Rodrigo Manuel Yugar, de 21 años, más conocido en la zona por su apodo “Chapu” o “Chapulín”, quien falleció luego de intentar robar una cartera con su cómplice Kevin De Vaux, a una mujer.

La joven de 27 años se resistió y mató a cuchilladas, en legítima defensa, al "Chapulín" en la localidad de San Francisco Solano.

Según indicaron las fuentes policiales, el “Chapu”, se bajó de la moto y simuló tener un arma debajo de la campera. En ese momento, la mujer se resistió, se negó a entregar la cartera y les rogó que no se la sacaran. Sin embargo, hubo un forcejeo y en el tironeo la cartera se rompió, cayendo todas las pertenencias al suelo.

En ese momento, el motochorro comenzó a gritarle a su cómplice, que lo estaba esperando arriba de la moto: “¡Matala, matala!”. De Vaux, el otro ladrón, se bajó con una cuchilla y empezó a forcejear con la víctima. Ella logró arrebatarle el arma blanca y, defendiéndose, apuñaló a el “Chapu” en el pecho, a la altura del corazón. Murió en el acto.

La investigación quedó en manos de Jorge Saizar, de la fiscalía N° 5 de Quilmes, que caratuló la causa como “robo calificado con uso de armas en grado de tentativa” en el caso del motochorro que fue detenido,

En las redes sociales, sus familiares y amistades despidieron al "Chapulín". “Cuánto dolor Dios, por qué no me escuchaste cuando te hablé Chapu, te vamos a extrañar siempre, dejaste un vacío inmenso en nuestras vidas. Que Dios te tenga en la gloria, volá alto Chapu”, publicó uno de sus amigos.

“No tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma y para siempre Chapu. Hasta nunca”, comentó su hermano.