“Ni una lágrima...”: el desgarrador mensaje del abuelo de Morena y Brenda tras el velorio

El triple femicidio de Florencio Varela sigue generando conmoción y dolor en la sociedad. En el velorio de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las víctimas del crimen, su abuelo Antonio expresó públicamente la angustia que atraviesa.

La voz del hombre se quebró al describir el estado en el que atraviesa la tragedia familiar. “Me van a ver todos los días en el Congreso”, advirtió, en referencia a que no piensa dejar el reclamo por justicia ni permitir que la muerte de sus nietas quede impune.

Durante la despedida, Antonio se preguntó con crudeza: “¿Tan solos nos van a dejar los políticos?”. La frase buscó interpelar a la dirigencia frente a un hecho que expuso no solo la violencia criminal, sino también la falta de contención hacia los familiares de las víctimas.

Al mismo tiempo, aseguró que mantiene la esperanza de que la investigación judicial logre avanzar. “Confío en la Justicia”, dijo, aunque remarcó que seguirá presente en cada instancia del proceso para exigir que se llegue a la verdad y se identifique a todos los responsables.

“No pude derramar ni una lágrima todavía”, exclamó el hombre ante la terrible situación que se vivió en cuestión de días y que terminó de la peor manera.

El abuelo de Morena y Brenda se convirtió en una figura central dentro del entorno familiar. Su presencia en el velorio fue acompañada por un silencio cargado de dolor entre amigos, vecinos y allegados que asistieron para despedir a las jóvenes. La tristeza se reflejó en cada rincón de la sala velatoria, donde los abrazos y las muestras de apoyo se multiplicaron.

El triple femicidio de Florencio Varela impactó con fuerza en la opinión pública. Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez en la zona oeste del conurbano bonaerense, y tras días de búsqueda fueron halladas muertas en una vivienda del barrio Santa Rosa. El crimen se transmitió en vivo por redes sociales, lo que le otorgó un carácter todavía más brutal y que ahora es parte clave de la investigación.

Los investigadores continúan trabajando para determinar con precisión cómo fueron los hechos y quiénes participaron en la ejecución y el encubrimiento. Hasta el momento, hay varias personas detenidas, entre ellas un hombre y una mujer que habrían colaborado en la limpieza de la escena del crimen. Sin embargo, el presunto líder de la organización narco vinculada al caso aún permanece prófugo.

En este contexto, los familiares de Morena y Brenda insisten en que la causa no debe quedar en el olvido ni diluirse en el tiempo. La exposición pública de Antonio, al hablar de frente frente a las cámaras y en medio de la despedida, buscó justamente mantener viva la atención sobre el caso y reforzar la presión social hacia las autoridades.