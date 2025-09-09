El crimen de Jonathan Pablo Prim (45) generó una fuerte conmoción en Trelew. Su familia denuncia que fue asesinado por sicarios que lo confundieron con un joven del barrio Los Pensamientos, en un supuesto conflicto vinculado al narcotráfico.

Su hermana Soraya fue una de las que afirmó que la víctima no tenía vinculaciones con el delito y que su ejecutado a tiros por error, mientras trabajaba en la vereda de su casa.

“HOY Mataron a mi hermano por equivocación de los delincuentes !!!! Un tipo sano,trabajador, buena persona!!!! Estamos en tierra de nadie en Chubut !!! No paran de pasar cosas!!!!”, lamentó la hermana de la víctima, en un posteo dirigido al gobernador de la provincia, Ignacio Torres.

JetSMART sumará una nueva frecuencia en Chubut: a partir de cuándo será

“Quiero justicia para mi hermano. Muere gente inocente porque no hacen nadaaaaaaa!!!!!! Estaba trabajando mi hermano”, agregó la vecina de Trelew, conmocionada por lo ocurrido.

Según informaron desde el entorno de Jonathan, sus restos serán velados este miércoles. La familia está convencida que el destinatario de los disparos era un joven que se encontraba en la zona y huyó luego de que asesinaran al mecánico, quien estaba acompañado de sus hijos.

CONFUSIÓN FATAL TERMINÓ EN TRAGEDIA

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas en la calle Gualjaina al 400, cuando dos individuos llegaron en una motocicleta blanca. Detuvieron su marcha y sin mediar palabra efectuaron dos disparos a quemarropa que impactaron en el torso de Prim, quien estaba concentrado en su labor diaria. El proyectil ingresó por su axila derecha y no se registró orificio de salida, lo que produjo heridas de extrema gravedad.

Zona franca en Chubut: manufactura industrial en Trelew y depósito fiscal en Comodoro para atraer inversiones

El hermano de Jonathan manifestó que la víctima fue perseguida y baleada sin razón aparente: “Supuestamente estaban buscando a un pibe acá de la esquina, vinculado a problemas de droga, que roba y genera conflictos. Mi hermano no tenía nada que ver con eso, era un trabajador honesto, mecánico desde siempre, y fue asesinado por confusión”, señaló en diálogo con Canal 12.

Por otro lado, relató que la balacera se desató mientras Jonathan se encontraba tranquilo trabajando, situación repetida todos los días en su taller improvisado al aire libre.

El traslado hacia el hospital fue llevado a cabo por uno de sus hijos en una camioneta particular debido a la gravedad del estado de Jonathan. “No llegamos a tiempo, cuando llegamos al nosocomio, ya había fallecido”, contó.

Sumaron un nuevo hecho contra la docente acusada de abusar de alumnos dentro de una escuela

En el lugar del crimen, la Policía Científica y la División de Investigaciones de Trelew incautaron una vaina servida calibre 380, un hisopo con muestras de manchas hemáticas, una pieza metálica y el teléfono celular del fallecido, elementos que serán analizados para esclarecer el caso.