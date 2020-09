BUENOS AIRES (ADNSUR) - Una oficial de la Policía bonaerense murió tras ser atropellada por dos jóvenes que iban en una moto, y se investiga si quisieron evadir un control vehicular porque no tenían el permiso para circular, en el partido bonaerense de Lanús, informaron fuentes de la fuerza.



El hecho se registró cerca de las 6 de esta mañana en el cruce de Catamarca y General Hornos, en el mencionado distrito de la zona sur del conurbano, en el límite con el partido de Lomas de Zamora, donde estaba apostada la víctima, identificada como Julia Valles (31).



Fuentes policiales detallaron que la mujer estaba junto a otros tres efectivos mientras realizaban un control vehicular y fue embestida por una Gilera Smash con dos ocupantes a bordo que no respetaron la voz de "alto". Así lo informó Télam.



La víctima sufrió graves heridas y falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto pese a las tareas de reanimaciones del personal médico que habían sido alertado por sus compañeros.



En tanto, los jóvenes que iban a bordo de la moto fueron identificados como Adrián Maldonado (28) y Matías Rosales (23), quienes sufrieron lesiones leves.



En principio, ambos quedaron aprehendidos a disposición del fiscal Sergio Schafer, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Lanús, Departamento Judicial Lomas de Zamora, que caratuló la causa como "homicidio culposo".



Las fuentes añadieron que el funcionario judicial ordenó una serie de peritajes en el lugar y que se realice la autopsia correspondiente. Los investigadores procuraban determinar esta mañana si los jóvenes tenían antecedentes penales y si quisieron eludir el control policial porque no tenían el permiso para circular.



"Fue asesinada en cumplimiento del deber, era una mujer joven y valiente, con una hija pequeña y toda una vida por delante", dijo el Jefe de Gabinete y responsable de Seguridad del municipio, Diego Kravetz.



La base de control donde fue atropellada la oficial Valles había sido inaugurada esta semana con el objetivo de controlar vehículos, ya que el principal delito en la zona es bajo la modalidad de "motochorros".