¡Momento de tensión para un influencer!: Secuestraron a la mamá y a la tía de Yao Cabrera, "tengo miedo por mi vida"

En las últimas 24 horas, Yao Cabrera vivió uno de los peores momentos de su vida al enterarse que su mamá y su tía habrían sido secuestradas en la ciudad de Suárez, en el departamento de Canelones, en Uruguay.

El reconocido youtuber se enteró del secuestro a partir de un llamado al 911 que alertó la situación, luego los secuestradores contactaron al influencer para pedirle un millonario rescate.

El hecho habría sucedido cuando los secuestradores, diciendo pertenecer al cuerpo de investigación de policía, entraron a la finca de la madre de Yao e inmediatamente fueron retiradas del domicilio, y conducidas a un vehículo, posiblemente particular. Allí fue cuando, desde el teléfono celular de Rita Rodríguez, la madre de Yao, lo habrían contactado y le habrían exigido que una importante transferencia bancaria a modo de rescate.

Lo cierto es que ante revuelo en el lugar, con el movimiento de varios patrulleros dando vueltas y rastrillando la zona, las dos mujeres habrían sido liberadas. Los hechos habrían sido confirmados por una de las mujeres a la policía uruguaya, por lo que desde esta madrugada la fiscalía de Toledo trabaja en el tema bajo la más absoluta reserva.

Cabrera compartió información al respecto desde sus redes: "Como es de público conocimiento, mi madre y mi tía fueron secuestradas anoche en Uruguay. Ellas fueron liberadas. La cabeza no me da para explicar nada ahora. No dormí en toda la noche. Sólo quería llevar tranquilidad. Más tarde hablaré. Tengo miedo por mi vida".

Hace unos meses Yao Cabrera vivió otro confuso episodio al caer del tercer piso de su casa. Así, cuando salió de terapia intensiva y los médicos le dieron el alta del hospital de Carlos Paz el joven reapareció en las redes una vez que volvió a su casa y contó cómo se siente.

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive, a los que me querían ver muerto”, comenzó su relato. “Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones de lo sucedido”, continuó mediante las historias de Instagram.