Stefania Rosales, de 26 años, fue encontrada sin vida en su departamento el 26 de enero de 2020 en Río Gallegos, Santa Cruz. Había denunciado públicamente que había sido víctima de abuso y que el culpable seguía libre. Su familia denunció que la asesinaron.

Este miércoles 26 de enero se cumplen tres años de la muerte de la joven, y su padre, Alejandro Rosales, le dedicó una emotivas palabras en su cuenta de Facebook. “Hoy 26 de enero mi princesa hermosa tirada en un cementerio, mientras la muerte camina libre por nuestras calles”, escribió.

“Hoy 26 ya son 3 años del femicidio de mi hijita… sin justicia. Vida que dejó de serlo para vivir día a día en la tristeza, dolor, impotencia, desgarro. Seguramente así transitaré el tiempo que me resta con su imagen, recordando su alegría juvenil, sus ocurrencias y el gran amor que expresaba”, dijo en el texto acompañado de una serie de fotos de Stefania.

“Hoy es una fecha ingrata, jamás pensada ni imaginada para toda mi familia, algunos me piden silencio, otros no dicen nada, yo no puedo con la herida y publico sus fotitos y digo que ella gritaría… ¡clamando Justicia!”

Finalmente, Alejandro recordó que pese a los reclamos para que se investigue su muerte como un femicidio, nunca fueron escuchados y su muerte sigue sin justicia.

"Hoy 26 de enero… mi princesa hermosa tirada en un cementerio, mientras la muerte camina libre por nuestras calles. Descansá hijita mía, Dios hará la justicia que tanto pedimos y nadie escuchó, fue más fuerte la impunidad, garantismo y proteccionismo que la pérdida de tu vida. Que en paz descanses mi mellicita hermosa, te amaré por siempre. Papá”, concluyó.