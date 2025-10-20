La ciudad de Comodoro Rivadavia está conmocionada por la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), quienes hace ya más de nueve días partieron desde su hogar rumbo a Camarones y no volvieron a ser vistos.

El lunes 11 de octubre a las 9:31 de la mañana, la pareja fue vista por última vez saliendo de su domicilio. Momentos después, fueron registrados en imágenes en la rotonda de las rutas 3 y 39, continuaron hacia el aeropuerto de Comodoro y finalmente, a las 9:50, se les vio en la calle Punta Novales saliendo de Caleta Córdova. Desde ese instante desaparecieron sin dejar rastros.

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

A raíz de la desaparición, se desplegó un amplio operativo de búsqueda compuesto por fuerzas de seguridad, brigadas de rescate y numerosos voluntarios con vehículos 4x4. Sin embargo, no han podido dar con ninguna pista certera hasta el momento.

CAMIONETA EMPANTANADA Y PERTENENCIAS INTACTAS: LA PAREJA HABRÍA SALIDO EN BUSCA DE AYUDA

El pasado viernes 17 por la tarde se encontró la camioneta en la que la pareja viajaba, encajada en el barro y cerrada con el cierre centralizado activado. Las llaves no estaban en el vehículo y dentro encontraron pertenencias de ambos, incluyendo dinero, pero no sus teléfonos celulares.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Ante esta situación, la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades es que Juana y Pedro abandonaron la camioneta para intentar pedir ayuda a pie luego de quedar atrapados en un terreno muy difícil y casi intransitable.

Gabriela Kreder, hija de Pedro, expresó su incertidumbre y preocupación en diálogo con ADNSUR:"No tenemos información nueva, sólo que apareció una fogata cerca del lugar del hallazgo del vehículo. La búsqueda se está ampliando con más perros, más personas, y estamos expectantes esperando cualquier noticia a cada momento".

La complejidad del terreno - lleno de obstáculos y caminos impracticables - dificulta la tarea de rastreo. Esto hace que la familia cuestione cómo la pareja pudo llegar hasta allí manejando el vehículo.

“Mi papá es alguien muy prudente, cuidadoso con su vida y con el vehículo. No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”, subrayó Gabriela.

El desconcierto de la familia crece ante la falta de respuestas. Gabriela remarcó que su papá no acostumbraba ni tenía experiencia en manejar por caminos tan inaccesibles, y menos a su edad. El hecho de que la camioneta quede empantanada en un lugar tan apartado resulta inexplicable:

“Muchos obstáculos hay antes del lugar donde apareció la camioneta, cualquier persona normal da la vuelta. Mi papá no haría lo contrario”, remarcó.

El último contacto telefónico con la pareja se registró en Caleta Córdova, donde perdieron señal. Desde entonces, no contestaron ningún llamado ni enviaron mensajes.

EL HALLAZGO DE LA FOGATA REORIENTÓ LA BÚSQUEDA Y DESATÓ NUEVAS ESPERANZAS

En las últimas horas, el hallazgo de una fogata apagada pero reciente, a unos kilómetros al norte del lugar donde se vio la camioneta, motivó un cambio en la búsqueda. Ante este descubrimiento, se desplegó un intenso operativo hacia la ruta 1, incorporando perros rastreadores y vehículos todo terreno para explorar esta zona nueva.

Sobre esto, Gabriela comentó: "El nuevo punto de búsqueda es alentador, pero seguimos sin tener señales precisas. Estamos muy ya muy desorientados, porque la situación es extraña: dos personas casi septuagenarias que desaparecen y no hay rastros de nada".

Posteriormente, su hermana Laura agregó: “Es todo muy incierto. No sabemos si estuvieron mucho tiempo en la camioneta o cuándo exactamente decidieron abandonarla. Hay un bidón con agua y un pan dentro, pero no sabemos si los tomaron con ellos. Eso también genera mucha incertidumbre”.

Respecto a las provisiones y combustible, aclararon que la camioneta tenía nafta porque fueron vistos cargando combustible antes de salir. Esto hace poco probable que se hayan quedado sin combustible.

LA FAMILIA EXIGE MAYOR APOYO AÉREO

“Pedimos que se intensifique la búsqueda, que vengan más grupos con vehículos 4x4. Pedimos también un helicóptero, porque la vista desde el aire ayudaría mucho dado el terreno accidentado. Por ahora no pudimos conseguirlo”, expresó Gabriela.

Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro, pero el misterio sigue

Si bien se usan aviones para sobrevolar la zona, la altura y la extensión dificultan detectar signos claros: “Los aviones no pueden bajar mucho y el terreno tiene muchas grietas y cuevas donde podrían estar alojados”, señaló.

El equipo de búsqueda revisó cascos de estancias y refugios ubicados en la costa sin obtener resultados. La familia insistió en la necesidad de ampliar el equipo humano y tecnológico para poder cubrir más terreno. “No perdemos la esperanza, pero la incertidumbre es muy grande. Seguimos buscando, cada día, con la fe de que aparezcan con vida”, cerró Gabriela.

La desaparición de Juana y Pedro conmueve a todo Comodoro y la región patagónica que permanece en vigilia y movilizada por el regreso de esta pareja que se perdió en la inmensidad de un territorio complejo y desafiante.