PUERTO MADRYN (ADNSUR) – Una joven de 24 años que fue abusada por su padre desde los 12, decidió hacer público el horro que vivió al ser abusada por su propio padre. Asegura que quiere que su caso se conozca para que las mujeres denuncien. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Puerto Madryn.

"Mi papá me abusaba", dice la joven. Los abusos empezaron cuando tenía 12 años. "Me decía que no lo podía contar. También me decía que él me quería. Yo no podía pensar que alguien que me quería era capaz de dañarme", contó. Pasaron casi 10 años sin poder ponerlo en palabras y recién en 2018, pudo contar lo sucedido: “Poder hablar o no poder hacerlo no es una elección consciente, creo que son mecanismos de defensa". Pero es consciente, que hay mujeres que no pueden contarlo nunca.

La joven hizo la denuncia. "Es como que, si sufriste un abuso, hasta que no lo denuncias no te creen", afirmó, mientras destacó que: "No es fácil atravesar un proceso judicial. Tenés que prepararte psicológicamente, recuperar los recuerdos. Yo tuve suerte porque desde la Fiscalía me respetaron y me acompañaron".

Su padre Walter Ceballos, actualmente detenido, y la causa fue calificada como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y abuso sexual simple en la modalidad de delito continuado. En ese contexto, se resolvió la realización de un juicio abreviado. Su padre reconoció los abusos y aceptó la culpabilidad.

"Cuando sufrís una situación tan grave, lo único que te queda es poder reparar tu historia. También poder concientizar sobre el tema. La denuncia sirvió a nivel judicial pero en mayor medida a nivel personal", manifestó.

La joven formó su familia, tiene hijos y ya no vive más en Puerto Madryn, aseguró que la condena al exjefe de Policía y exdiputado provincial Juan Luis Ale la movilizó. “Pude sacar la voz, darle importancia a lo que estaba sintiendo. Una tarda en hablar porque genera mucho dolor. No es fácil asumir que el que te abusó es tu papá".

"Sé que hay un montón de chicas a los que hoy les está pasando lo mismo y no saben qué hacer. Creo que hablar es una manera de darles voz, y que se animen a denunciar", agregó en declaraciones publicada por el Ministerio Público Fiscal.

DÓNDE DENUNCIAR

La Fiscalía recordó las vías que existen hoy para las mujeres que quieran denunciar hechos de violencia o abuso.

-Comisaría de la Mujer. Te 2804450987 – Fontana 56

-Ministerio Público Fiscal. Te 4470773 / 4475873 – Paulina Escardó e Irigoyen – fiscaliapm@gmail.com

-Juzgado de Familia. Te 2804417409 / 2804356737 – Gallina 160 - juzgadosmadryn@gmail.com