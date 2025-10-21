Un vecino de Luis Beltrán, de 32 años, denunció ante la comisaría local que su jefe lo llevó con engaños a una zona rural y que allí fue agredido por un grupo de hombres armados. El episodio, según el relato de la víctima, ocurrió cuando el trabajador se encontraba en el estudio de su abogado discutiendo un reclamo laboral. En ese momento, recibió un llamado de su empleador, quien le propuso “arreglar lo del sueldo”.

El hombre, acompañado por su abogado, volvió a su casa, donde lo esperaba el patrón en una camioneta Ford Ranger azul con cúpula blanca. “Subí pensando que íbamos a hablar arriba de la camioneta, pero comenzó a conducir y empezó a preguntarme por mis hijos y si había alguien en mi casa”, relató la víctima en su declaración.

La emboscada en una zona rural

El recorrido terminó en una zona de chacras alejadas, donde una segunda camioneta, una Ranger color champagne, llegó al lugar con cuatro hombres a bordo. “Dos de ellos se bajaron con armas cortas y uno me golpeó con la culata en la cabeza. Intenté escapar, pero comenzaron a pegarme entre todos”, sostuvo el denunciante, según el medio 7 en Punto.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Aseguró que en medio de la agresión logró escapar corriendo mientras escuchaba que su jefe ordenaba atraparlo. En su huida, una mujer que viajaba en una camioneta Partner verde oscuro lo auxilió, lo llevó a la comisaría de Luis Beltrán y le prestó su celular para avisar a su esposa. Posteriormente fue trasladado al hospital local, donde recibió atención por golpes y heridas en la cabeza.

“Temo por mi integridad y la de mi familia”

El trabajador explicó que la agresión estaría relacionada con su decisión de independizarse y con un reclamo laboral que mantiene con su empleador, quien le adeudaría el sueldo del mes de septiembre. “Temo por mi integridad y la de mi familia, porque estas personas andan armadas”, declaró ante la policía.

Según consta en la denuncia, el hombre trabaja desde junio de 2020 realizando repartos y tareas generales para el acusado. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Choele Choel, que instruye la investigación y evalúa medidas de protección para la víctima y su familia.