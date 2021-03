COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La inspectora de tránsito a la que un camionero casi atropella en el centro tras una discusión le contó los detalles del episodio a ADNSUR y detalló que el hombre tenía "la licencia vencida" y no contaba con seguro, cédula ni VTV encima.





F. M detalló que "estaba haciendo mi recorrida, me iba a la zona central y vi un camión en doble fila realizando carga y descarga" en un comercio de electrónica de 25 de Mayo y San Martín. "Le pido la documentación, me dijo que estaban apurados; empezaron a venir los del local a darme órdenes de cómo tenía que trabajar yo. Le pido la documentación, me exhibe una licencia vencida del 10 de septiembre de 2020. El resto de la documentación (seguro, cédula, VTV); me manifiesta que se la olvidó en la empresa. Se le dio la opción de que vaya a buscarla".

"Empezaron a venir los empleados del local a decirme cómo tenía que trabajar yo, que tenía que correr el camión, sacar otro vehículo que estaba en la parte de carga descarga, que yo era un servidor público y tenía que cumplir. El hombre parece que se envalentona y me dijo que iba a buscar la documentación y me la traía después. Le dije que no, que iba a tener que presentar la documentación en el Tribunal de Faltas como corresponde y que el vehículo iba al Corralón", detalló la inspectora en diálogo con esta agencia.

"Cuando le dije eso les dijo a sus compañeros que se suban rápido al camión, les dijo a los del local que cierren las compuertas de atrás, enciende el camión y cuando empiezo a labrar el acta delante para ver el dominio me empezó a tirar el camión encima", agregó.

Fue entonces cuando la agente de tránsito pidió colaboración a personal de Tránsito y a la Policía. "Llegaron mis compañeros y la policía y cuando llegaron las demás autoridades este señor, que no cumplía con las normativas de la Ley Nacional de Tránsito, se calmó", relató la mujer.