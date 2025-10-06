En un hecho que conmocionó a la localidad cordobesa de Bialet Massé, una adolescente de 16 años denunció que fue víctima de abuso sexual grupal en junio de 2024. La justicia llevará a juicio este aberrante hecho.

La menor sufrió la agresión tras haber salido a un boliche en Villa Carlos Paz, cuando una serie de sucesos la llevaron a quedar atrapada en un episodio que marcaría su vida y la de su familia. Hay cuatro imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado: tres tienen 16 años y el único de 18 está detenido en Cruz del Eje.

LA NOCHE DEL TERROR

La noche del sábado 8 de junio de 2024 la joven decidió salir a bailar a un boliche en Villa Carlos Paz, donde se reencontró con un grupo de conocidos de Bialet Massé. Al quedarse sin batería en su celular, subió a la camioneta con los cuatro jóvenes para cargarlo.

Según su relato, en la casa le indicaron que el cargador estaba en una habitación y que “estaba ahí, enchúfalo y manejate, tranqui”. Fue allí donde, según la denuncia, los cuatro chicos se desnudaron y la forzaron a tener relaciones sexuales.

La víctima explicó que dejó en claro a los agresores que no quería ese acto y que se resistió, pero nadie respetó sus objeciones. Uno de los agresores era amigo de la familia y, según explicó el abogado Facundo Amoedo, el padre de uno de los jóvenes golpeó la puerta de la habitación durante el abuso, pero ellos "me taparon con una frazada y me callaron”, relató la víctima.

Al finalizar el hecho, la adolescente logró escapar cuando su madre la encontró gracias al aviso de una amiga. Vestida con el jogging de uno de los presuntos abusadores, volvió a su casa, rompió en llanto y reveló el calvario vivido.

GRAVES AMENAZAS

Desde la denuncia, la familia denunció sufrir constantes hostigamientos y amenazas. Entre los episodios más graves, el padre de uno de los acusados baleó cinco veces el local comercial de la madre de la víctima —una peluquería— y luego huyó.

Aunque fue detenido y condenado, actualmente está en libertad, mientras que la familia considera abandonar Bialet Massé debido al ambiente de violencia y presión social.

El abogado explicó que hubo una campaña de hostigamiento mediante amenazas de muerte y ataques a través de redes sociales y teléfonos contra la familia de la menor, quien lucha no solo por justicia sino también por la tranquilidad de su entorno familiar.

El proceso judicial, que comenzó tras la denuncia formal en junio de 2024, avanzó y fue elevado a juicio más de un año después. Los cuatro acusados están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado.

El único mayor de edad será juzgado en un tribunal común, mientras que los tres restantes enfrentan un tribunal juvenil al alcanzar la mayoría de edad, pero se mantienen imputables y punibles.

La fiscalía presentó una acusación sólida basada en pericias, testimonios y análisis de chats, que sustenta la causa y apunta a que el abuso sucedió de forma grupal y sin consentimiento. La familia y el equipo legal esperan que se haga justicia con un juicio transparente y ejemplar.