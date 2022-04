Parece insólito, pero fue real. Un hecho registrado en Buenos Aires tuvo como protagonista a un reconocido delincuente que padeció un allanamiento en su hogar, por orden de un fiscal y un juez de garantías.

En este sentido, efectivos policiales llegaron a la casa del hombre con antecedentes penales y allanaron el domicilio. Pero como el procedimiento no resultó positivo ya que no se encontraron elementos referidos al delito, el sujeto agarró su teléfono celular y comenzó a grabar el momento.

Sin medir palabras, provocó y se burló de la policía porque esta vez, no era el sujeto que estaban buscando. "Me quisieron agarrar, pero Franquito no roba más. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Me van a poner droga?”, dijo el hombre.

Tras la provocación, con insultos de por medio a todos los efectivos policiales que formaron parte del operativo e inclusive "exigiendo" la presencia del fiscal que ordenó el allanamiento, el hombre terminó siendo trasladado a la fiscalía

Según informó TN, el sujeto agredió a otros policías y terminó detenido.