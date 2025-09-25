“Me quieren matar”: un hombre fue baleado frente a una comisaría por dos hombres en moto
La víctima, de unos 30 años, recibió un disparo en la pierna tras ser perseguida por motociclistas armados. Aseguró que lo querían asesinar, pero no brindó datos sobre los agresores.
La tranquila tarde del pasado miércoles se vio interrumpida por un violento ataque a tiros en pleno centro de la localidad de El Calafate. Allí, un hombre de unos 30 años fue perseguido por dos motociclistas por las calles y terminó herido en una de sus piernas. Fue trasladado al hospital.
El grave hecho ocurrió sobre calle Pantín, a pocos metros de la avenida del Libertador y justo frente a la Comisaría Primera. Según testigos, el motociclista era perseguido por dos hombres también en moto y, en esas circunstancias, le dispararon y la víctima cayó al suelo. Entre gritos, alcanzó a decirles a los policías: “Me quieren matar”.
Fue trasladado al hospital local, donde se le practicaron las primeras curaciones. Los médicos confirmaron que la lesión era leve, ya que el proyectil no comprometió hueso ni quedó alojado en la pierna. Por eso, pocas horas después recibió el alta y pudo retirarse por sus propios medios.
¿QUÉ LE DIJO A LA POLICÍA?
Cuando la policía intentó entrevistarlo, el hombre evitó dar detalles sobre quiénes podrían ser los responsables o los motivos de la persecución.
Las primeras pericias en la zona arrojaron información clave. Tanto la víctima como los agresores circularon en contramano por calle Pantín, hasta llegar a las inmediaciones de una estación de servicio, donde finalmente se produjo la caída del motociclista herido. Tras efectuar los disparos, los atacantes escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastro.
En la escena del ataque, los investigadores hallaron vainas servidas de 9 mm y un cartucho de otro calibre, lo que indica que se usaron al menos dos armas diferentes durante la agresión.
La policía continúa trabajando en la investigación, revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios para identificar a los responsables de este violento hecho, que ocurrió en uno de los sectores más transitados de la ciudad y, llamativamente, a metros de una dependencia policial.
El episodio encendió la alarma en la comunidad, ya que se produjo en pleno centro y a plena luz del día, dejando expuesta la gravedad de un ataque armado que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.