La tranquila tarde del pasado miércoles se vio interrumpida por un violento ataque a tiros en pleno centro de la localidad de El Calafate. Allí, un hombre de unos 30 años fue perseguido por dos motociclistas por las calles y terminó herido en una de sus piernas. Fue trasladado al hospital.

El grave hecho ocurrió sobre calle Pantín, a pocos metros de la avenida del Libertador y justo frente a la Comisaría Primera. Según testigos, el motociclista era perseguido por dos hombres también en moto y, en esas circunstancias, le dispararon y la víctima cayó al suelo. Entre gritos, alcanzó a decirles a los policías: “Me quieren matar”.

Fue trasladado al hospital local, donde se le practicaron las primeras curaciones. Los médicos confirmaron que la lesión era leve , ya que el proyectil no comprometió hueso ni quedó alojado en la pierna. Por eso, pocas horas después recibió el alta y pudo retirarse por sus propios medios.

¿QUÉ LE DIJO A LA POLICÍA?

Cuando la policía intentó entrevistarlo, el hombre evitó dar detalles sobre quiénes podrían ser los responsables o los motivos de la persecución.

Las primeras pericias en la zona arrojaron información clave. Tanto la víctima como los agresores circularon en contramano por calle Pantín, hasta llegar a las inmediaciones de una estación de servicio, donde finalmente se produjo la caída del motociclista herido. Tras efectuar los disparos, los atacantes escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastro .

En la escena del ataque, los investigadores hallaron vainas servidas de 9 mm y un cartucho de otro calibre, lo que indica que se usaron al menos dos armas diferentes durante la agresión.

La policía continúa trabajando en la investigación, revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios para identificar a los responsables de este violento hecho, que ocurrió en uno de los sectores más transitados de la ciudad y, llamativamente, a metros de una dependencia policial.

El episodio encendió la alarma en la comunidad, ya que se produjo en pleno centro y a plena luz del día, dejando expuesta la gravedad de un ataque armado que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.