El nene de 12 años que fue baleado días atrás en La Matanza prestó su declaración a los medios nacionales y contó su crudo relato. El menor asegura que “se salvó de milagro”, y los médicos señalaron que no sufrió daños neurológicos. Se conoció que los atacantes también son menores de edad y se negaron a declarar.

Luego de permanecer menos de una semana en el hospital, Joaquín, el nene de 12 años baleado en un intento de robo en La Matanza fue dado de alta este martes.

“Estoy bastante bien. Los médicos me dicen que no me preocupe. Estuve a milímetros de perder la visión o morir, pero me dicen que voy a quedar como si no hubiera pasado nada”, declaró el niño en diálogo con TN.

Joaquín se encontraba internado en el Hospital Italiano de San Justo desde el miércoles pasado, cuando dos ladrones le dispararon en la cara con el objetivo de sacarle la mochila.

Atraparon a los delincuentes que balearon al nene de 12 años en la cara: son dos adolescentes

El niño se encamina hacia una recuperación total, ya que los médicos señalaron que no sufrió ningún tipo de daño neurológico. “La verdad que no me imaginaba que me iba a ir tan rápido; por suerte salió todo bastante bien”, agregó Joaquín.

Por otro lado, su mamá comentó a los medios nacionales la alegría que le generó a la familia la salida del niño del Hospital: “Cuando entró en la cirugía me habían dicho que se tenía que quedar mínimo 10 días. Era un paso a paso, pero él le puso tantas ganas y nunca se quejó. Fue algo increíble. Está todo perfecto. Nos resta ver cómo evoluciona el ojo, pero con paciencia lo vamos a ir recuperando”, agregó Natalia, su mamá.

LOS AUTORES FUERON ENCONTRADOS

Los acusados son dos adolescentes de 16 y 17 años, que se negaron a declarar el fin de semana ante el fiscal Emilio Spatafora a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza. Ambos fueron trasladados a un instituto de menores ubicado en La Plata.

"Mamá me pegaron un tiro": balearon a un nene de 12 años cuando volvía de la escuela

Los sospechosos fueron apresados el sábado por la madrugada tras ser identificados a través de una cámara de seguridad que captó el momento del ataque.

El episodio se registró cerca de las 18 del pasado miércoles cuando el niño de 12 años caminaba con su mochila escolar de regreso a su vivienda, situada a tres cuadras del colegio, hasta que fue interceptado por dos delincuentes cerca de la avenida Perón al 1500 en el partido de La Matanza.