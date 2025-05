Alan Márquez, camillero del hospital regional de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra internado con pronóstico reservado tras caer de una altura considerable de uno de los monoblocks de los 400 Departamentos.

La víctima fue hallada la madrugada del sábado en un patio interno con fractura de pelvis, contusión pulmonar bilateral y hemorragia interna.

Antes de ser inducido a coma, el hombre alcanzó a decir: “Me las van a pagar”, y el dato llegó a los investigadores, que comenzaron a trabajar en la hipótesis de un hecho intencional detrás de la caída.

La primera versión que se manejó es que el hombre habría caído por una ventana; sin embargo, con el correr de las horas, se estableció como posibilidad más certera que cayó de uno de los puentes que conectan los monoblocks, y que fue así que terminó en el suelo de un patio interno del barrio.

Según publica La Opinión Austral, Márquez, antes de sufrir la grave caída, habría estado reunido con compañeros de trabajo y algunos vecinos que habían subido historias a Instagram donde se lo podía ver. “Después borraron todo”, aseveró una vecina.

También trascendió como un dato a investigar que el año pasado el camillero había sido golpeado y dejado en un contenedor de la capital de Santa Cruz.

El personal de la División de Investigaciones (DDI) se encuentra en búsqueda de cámaras de seguridad de la zona que podrían haber registrado el momento de la caída pero hasta el momento no han tenido resultados positivos. Es que algunas no enfocan al lugar y otras no muestran un enfrentamiento, pelea o algún movimiento sospechoso.

Hasta el momento, las autoridades que intervinieron en la causa no han emitido ningún pedido de detención y siguen reuniendo más datos en pos de esclarecer qué sucedió esa madrugada.

CADENA DE ORACIÓN

La familia del trabajador de salud solicitó a través de las redes sociales a la comunidad en general que realicen cadenas de oración por su pronta recuperación. “Hola les quería pedir a todos y si pueden difundir se lo agradecería pido cadena de oración por mi primo Alan Márquez!!! Solo Dios puede y lo va a sacar de esto !!!”, escribió en su cuenta de Facebook, su prima.

