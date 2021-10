Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Alejandro Rosales formalizó la investigación preparatoria de juicio penal contra Magdalena Luján López (37) como presunta autora del delito homicidio culposo por la conducción imprudente de vehículo automotor. La mujer será investigada por embestir a un peatón cuando cruzaba por Avenida Estrada y calle España. El hecho, ocurrió el 22 de marzo de 2021. La fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.

En el acto judicial el funcionario Ezequiel Castro Albornoz indicó que el lunes 22 de marzo a las 19:00, Magdalena López conducía un vehículo marca “Fiat”, modelo “Mobi” por Avenida Estrada con dirección este a oeste. Según los investigadores, el automóvil se desplazaba a una velocidad entre 28 y 35 Km/h. En esas circunstancias, la víctima cruzaba la Avenida de norte a sur.

Para la fiscalía, en ese momento, López, de forma imprudente, faltando al deber de cuidado y prevención, sin tener en cuenta los riesgos propios de la conducción, ni demás circunstancias del tránsito, embistió al peatón.

En consecuencia, la víctima sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado al hospital regional de Comodoro Rivadavia. Luego de seis días de internación, finalmente falleció el domingo 28 de marzo.

Con respecto a la calificación legal provisoria, Castro, propuso que se investigue a Magdalena López como presunta autora del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de vehículo automotor.

En cuanto al tiempo de investigación, solicito el plazo de seis meses. Para concluir, requirió que la imputada se presente en las oficinas del gabinete de criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, la mujer procesada utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso judicial: “al llegar a la avenida Estrada no tenía buena visibilidad por el sol y baje la visera. No iba demasiado rápido". “Me encandiló el sol, no frene porque no lo vi. Cuando frene, ya estaba encima del auto. Nos bajamos a auxiliarlo con mi amiga y ya habían llamado a la ambulancia”. “Fue un accidente” concluyó.

Los abogados del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano, plantearon que no tenían oposición al requerimiento de la fiscalía. En tanto, consideraron que es necesaria una ampliación de la pericia efectuada en esta causa, en función de que hay puntos relevantes que no fueron efectuados.

Así las cosas, Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Magdalena López, en orden a los hechos narrados y la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, hizo lugar al acuerdo entre las partes respecto del pedido de ampliación de la pericia, efectuado por los abogados defensores. Finalmente, otorgó el plazo de investigación requerida.

Con información del Ministerio Público Fiscal