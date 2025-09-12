Un joven de 28 años se encuentra en estado muy grave tras ser baleado por un vecino en un violento episodio ocurrido el pasado miércoles en la ciudad de Rosario.

La situación tuvo lugar en Pasaje Benito Suárez al 5800 bis, en el barrio sudoeste de la ciudad santafesina, donde una disputa vecinal que arrastraba tiempo escaló hasta un desenlace casi trágico.

El joven, identificado como Omar Vecchi, fue herido de un disparo en el costado izquierdo del abdomen y se halla internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

UNA VIOLENTA DISCUSIÓN Y ATAQUE A PIEDRAZOS

La confrontación comenzó alrededor de las 18:30 y estuvo marcada por una serie de reproches y ruidos molestos denunciados por el agresor, un hombre jubilado de 75 años, identificado como Pedro D.

Según testimonios recogidos, el joven Omar Vecchi había manifestado molestia por los ruidos provenientes del automóvil del vecino, especialmente motores que funcionaban durante la noche. Isabel, esposa del agresor, explicó en medios locales que "desde que tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra".

Además, antes del desenlace fatal, Vecchi habría arrojado dos piedras hacia la casa del hombre mayor, una impactando en la reja y otra en un árbol frente a la vivienda, según relataron testigos.

La madre del joven, Nidia, contradice esta versión y afirmó que su hijo solo estaba esperando un flete en la puerta, y que no fue quien lanzó piedras, mientras agregó que el agresor “sale a hacerse el guapo con la escopeta” y que tiene problemas con varios vecinos.

EL DISPARO Y LA FILMACIÓN QUE SE VIRALIZÓ

En medio de la discusión, el hombre de 75 años sacó una carabina calibre 22 con la que apuntó y disparó hacia Vecchi, quien registró todo el momento con su teléfono celular.

En el video se escuchan insultos, la advertencia de que se está disparando y el grito desesperado de Omar cuando recibe el balazo: “Me disparó, el viejo me disparó” . Las imágenes muestran al joven intentando guarecerse detrás de un auto y luego huyendo, mientras el agresor le apunta varios segundos antes del disparo.

Testigos entrevistados afirmaron que el disparo fue al piso y que la bala rebotó en el asfalto antes de impactar en el abdomen del joven. Posteriormente, vecinos vieron caer a Omar sobre el asfalto, con una gravedad tal que algunos incluso aseguraron que parecía muerto.

La policía de Rosario detuvo de inmediato a Pedro D., el agresor, quien fue aprehendido en el lugar. La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien confirmó la detención y adelantó que el hombre enfrentará cargos por “tentativa de homicidio”. Por su parte, la esposa del detenido reiteró que el disparo fue accidental, que la bala rebotó en el suelo y terminó lesionando al vecino, aunque reconoció la existencia de conflictos previos motivados por los ruidos molestos.

CÓMO SE ENCUENTRA EL JOVEN HERIDO DE BALA

Tras ser herido, Omar Vecchi fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece en estado crítico. Germán Camiletti, subdirector del hospital, explicó que el joven está internado en sala de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y que las próximas 24 horas serán vitales para determinar la evolución de su cuadro.

La herida por arma de fuego en el lado izquierdo del abdomen provocó daños severos que comprometen su estabilidad, por lo que el pronóstico inmediato es reservado.

El caso revela una escalada de conflictos cotidianos en barrios donde problemas de convivencia y ruido se vuelven temas centrales. La esposa del agresor subrayó que no sólo ellos han sufrido ruidos molestos, sino que “muchos vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”.

La madre de Omar, por su parte, destacó el carácter pacífico y trabajador de su hijo y señaló que el hombre detenido “se vanagloria de ser el guapo de la cortada para que todos le tengan miedo”.