“Me dijeron que me iban a quemar vivo”: incendiaron la casa de un joven trans en la Patagonia

El viernes por la medianoche, un incendio intencional destruyó por completo la vivienda de Nacho, un varón trans de 22 años, en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, una zona de meseta del oeste neuquino. El joven logró salir ileso del fuego, pero su gato murió entre las llamas, y las pérdidas materiales fueron totales.

El ataque fue denunciado ante la Comisaría N° 20, donde Nacho relató que dos hombres lo habían amenazado horas antes del incendio, los mismos que años atrás le vendieron el terreno. “Me decían que yo era un rastrero, me agredieron por ser transgénero. Me pusieron un arma en el pecho y me dijeron que a la noche me iban a prender fuego vivo”, denunció.

Cerca de la medianoche, los agresores volvieron al lugar, lo insultaron desde afuera de la casa y luego le arrojaron un elemento incendiario, provocando una explosión. “Escuché que golpeaban mi casa y después explotó. Llamé a mi tía y sentí entre cuatro y cinco disparos. Intenté sacar a mi gato, pero no alcancé a salvarlo”, relató con angustia.

El incendio y la intervención de Bomberos

El comisario José Rivas, jefe de Bomberos del cuartel 6, confirmó que una dotación del destacamento Hipódromo acudió al lugar tras recibir un llamado al comando a la medianoche. “Se constató la veracidad del incendio: se trataba de una casilla de madera de seis por tres metros”, informó.

Los daños fueron totales y, según los primeros peritajes, todo apunta a que el fuego fue intencional. “No hubo víctimas fatales, pero sí pérdidas materiales completas”, agregó el comisario. La investigación quedó a cargo de la División Siniestros, que trabaja para identificar a los responsables.

El trasfondo del ataque: amenazas y odio

Nacho había comprado el terreno hace tres años, y según contó su entorno, los mismos vendedores comenzaron a hostigarlo cuando supieron que era trans. “Estas personas lo amenazaron de muerte, con insultos cargados de odio. Ya le habían apuntado con un arma y ahora cumplieron su amenaza”, explicó Dann, un amigo cercano.

El joven había concurrido al CPEM 69, donde también asiste su madre. Docentes y compañeros del establecimiento lanzaron una campaña solidaria para ayudarlo a reconstruir su casa y recuperar sus pertenencias.

Actualmente, Nacho se encuentra alojado temporalmente en la vivienda de un familiar, pero su entorno advierte que necesita protección y un lugar donde vivir de forma segura.

Piden ayuda urgente y acompañamiento

Desde la comunidad educativa del CPEM 69 y el gremio ATEN Capital, se difundieron mensajes en redes sociales convocando a la solidaridad con Nacho:

“Necesitamos unirnos para apoyar a Nacho, un amigo varón trans que fue brutalmente atacado. Su casa fue incendiada, mataron a su gato y él está en shock. Intentaron asesinarlo dos veces. Por favor, ayudemos con ropa, comida o alojamiento”.

Los contactos para colaborar son Dann (299-4013265) y Nacho (299-5238378). Se necesitan ropa de verano (talle 46 y XL), zapatillas número 41, frazadas, alargues eléctricos y materiales de construcción.