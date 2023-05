Un hombre de 58 años, quedó absuelto, luego de pasar casi dos años preso por una violación que no cometió. Por este motivo, desde la Justicia, le pidieron disculpas.

A partir del juicio oral, iniciado el pasado 20 de abril y llevado a cabo en el Tribunal Oral Nº7 de San Isidro, no se pudo determinar que haya existido una violación.

LA DENUNCIA DE ABUSO

Según informó TN, el pasado 11 de julio de 2021, un vecino denunció gritos provenientes de un departamento ubicado en la calle Vélez Sarsfield, en la localidad de Martínez, Buenos Aires.

De esta forma, la policía llegó al lugar y una mujer declaró que fue violada. En este sentido, señaló que el hombre acusado, “la tomó por la fuerza, tirándola al suelo, desvistiéndola y abusando sexualmente de ella, para luego, ante el forcejeo y el pedido de auxilio de ella, soltarla, vestirse y retirarse del departamento”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Por este motivo quedó detenido. Intentó aclarar que era inocente y por lo tanto, su abogado pidió su excarcelación, pero la Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó ese pedido. Entonces, el hombre siguió en un penal de José León Suárez.

Por otra parte, durante el juicio, la mujer no se presentó a declarar, tras un ataque de pánico. De esta manera, el fiscal pidió al Tribunal que se presenten los psicólogos y psiquiatras que atendieron a la víctima.

“No recuerdo eso de haber relatado un abuso en sí, ni tampoco que haya ido a declarar a una fiscalía; sinceramente no recuerdo lo que relató en la entrevista, lo que sí es que luego de ese episodio se le hizo un ajuste farmacológico”, detalló una médica.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

En tanto, un vecino también declaró y acusó a la víctima. “La considero peligrosa, es violenta y tiene problemas psicológicos, discute con personas habitualmente; con la madre, que la vi una o dos veces, la vi gritarle de una forma increíble, y he tenido algún que otro altercado, he llamado al 911 y ella también. Ella tiene una metodología que consistía en traer gente a su casa, hombres adultos, los invita a vivir y cuando no lo quiere más, llama al 911 o se pelea, les grita y los echa del lugar”, remarcó.

Asimismo, policías declararon y aseguraron no acordarse del caso. De esta forma, el fiscal manifestó que hubo un hecho de violencia pero no se pudo determinar el abuso sexual.

LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ

En tanto, Alejandro Lago, juez Tribunal Oral Nº7 de San Isidro, resolvió absolver al hombre y otorgarle su libertad.

Tiraron a una mujer desde un auto en movimiento en plena ruta y la atropelló un camión

“Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable”, indicó.

“Esto debe operar como un llamado de atención para todos, para la Justicia, que una persona llegue en estas condiciones a un juicio oral. El fiscal expuso que nos equivocamos todos”, añadió Lago.

Por su parte, el hombre que había sido acusado reveló: “Mucho no puedo hablar, lo único que sé es que en dos años me arruinaron mis 58 años de vida”.

“Jamás había tenido un problema, jamás estuve fuera de la Justicia, mi familia es intachable, la familia de mi expareja más aún, es gente reconocida en zona norte, a mí me arruinaron la vida. Yo creo en la justicia, nada más”, cerró.