El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindó una actualización detallada sobre la búsqueda de la pareja desaparecida, Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, que mantiene en vilo a la ciudad petrolera y todo el país.

Durante la conferencia con medios de comunicación, el fiscal describió el estado actual de la investigación, las dificultades que enfrentan los equipos de búsqueda y las hipótesis que se manejan para esclarecer el caso.

CÓMO ESTÁ LA BÚSQUEDA DE LA PAREJA DESAPARECIDA EN COMODORO RIVADAVIA

Olazábal comentó que el operativo reciente de búsqueda en el zanjón, que abarcó desde las grietas más amplias hasta las más pequeñas, no arrojó resultados positivos. "Honestamente, no se encontró nada. Así que ahora vamos a redirigir el operativo hacia alguna otra zona", explicó.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

La decisión de iniciar esta búsqueda en el zanjón fue tomada en función de varios rumores y datos preliminares que sugerían que la pareja podría haber pasado el día en esa área, por lo que se intentaba verificar esa información. Sin embargo, el fiscal adelantó que, a pesar del intenso rastrillaje, se puede descartar que los cuerpos estén en ese lugar.

“No puedo asegurar si estuvieron o no en esa zona, la investigación seguirá profundizándose para aclararlo. Los cuerpos ahí al menos no aparecieron”, destacó Olazábal, insistiendo en que la ausencia de resultados en el zanjón solamente descarta su presencia ahí, sin cerrar otras posibilidades.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

LIMITACIONES EN EL RECURSO AÉREO PARA EL OPERATIVO

Uno de los puntos críticos que mencionó el fiscal es la limitación en el uso de recursos aéreos fundamentales para la búsqueda, que permiten un rastrillaje mucho más efectivo en zonas de acceso complicado. Se esperaba la incorporación del helicóptero del Ejército, pero según confirmó Olazábal, este está fuera de servicio desde hace más de dos semanas, imposibilitando su uso.

Por otro lado, el helicóptero de Prefectura ya agotó sus horas de vuelo disponibles, recursos que —según indicó— son "muy caros" y deben reservarse como última instancia.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Debido a esta situación, el despliegue de estos medios aéreos para la búsqueda se concentró en la zona próxima al hallazgo de la camioneta vinculada a los desaparecidos. “Se ha decidido hacer el uso de estos recursos en ese sector prioritariamente", agregó.

Ante la necesidad de contar con más recursos, Olazábal confirmó que ya se han realizado solicitudes al gobierno nacional para que se disponga del apoyo necesario. “Sí, las solicitudes se hacen, pero son recursos limitados y costosos, por lo tanto, se cuidan y se dejan para última instancia", aclaró.

La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

También mencionó que hay personas jóvenes que ingresan en ciertas áreas con dificultad de acceso para intentar encontrar alguna pista entre las grietas y zonas inhóspitas.

AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OCUPANTES DE LA CAMIONETA EN CALETA OLIVIA

Respecto a la confirmación sobre quiénes eran los ocupantes de la camioneta encontrada, Olazábal aclaró que aún sigue siendo materia de análisis científico. "Por el momento, no podemos afirmar con certeza que Juana Morales y Pedro Kreder sean quienes viajaban en dicho vehículo, las pericias están en desarrollo", comunicó el fiscal.

Además, destacó que continúan recibiendo información de testigos y del público, la cual someten a estrictos controles para determinar su veracidad. “Hay información valiosa, verosímil, y otra que no pasa el estándar y se descarta”, explicó.

Sobre el contacto con las familias de los desaparecidos, aseguró que están en comunicación permanente, pero solo se les trasmite la información confirmada y verificada.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

LA BÚSQUEDA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

El caso presenta hasta ahora dos hipótesis principales: el presunto homicidio y la desaparición de personas. “La búsqueda está a cargo de la policía de Chubut, pero la investigación es mi responsabilidad”, afirmó Olazábal. En cuanto al posible móvil del robo, el fiscal se mostró prudente y evitó dar detalles prematuros, diciendo que aún no quería aventurarse a declarar sobre esa línea.

En relación a las pruebas obtenidas, explicó que si bien existen varias imágenes de cámaras de seguridad, además de la registrada en Caleta Córdova, ninguna confirma con precisión la presencia de Moráles ni Kreder dentro de la camioneta. “Es muy confiada, no ve maldad en las personas”: una amiga de Juana reveló datos clave tras su desaparición en Comodoro

El fiscal hizo un llamado a la comunidad para que cualquier información que pueda tener relación con el caso sea comunicada a las autoridades, pero siempre confiando en que la investigación se maneje con rigor para no generar falsas expectativas ni propagar rumores. “Cada dato pasa por el tamiz de la comprobación estricta", concluyó.

En las próximas semanas se espera que los equipos amplíen el área de rastrillaje y que las pericias científicas avancen para aportar nuevas pistas. El caso sigue siendo uno de los más complejos y sensibles para Comodoro Rivadavia, donde la incertidumbre por el destino de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder conmueve a los vecinos y moviliza a las fuerzas de seguridad y judiciales.