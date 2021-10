El juicio a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, se iniciará el 2 de enero de 2023.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

La familia de Báez Sosa esperaba que el debate oral se llevara a cabo durante el primer semestre del 2022 pero desde la Justicia señalaron que no existe espacio en la agenda para debatir el caso el próximo año.

Silvino Báez, papá de Fernando, reaccionó al anuncio de la fecha asignada para el juicio. “Es mucho tiempo con todas las pruebas que tenemos, con lo que se vio. Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio”, explicó Silvino.

“Teniendo todas las pruebas, tenés que esperar igual. Los familiares de la víctima no tienen justicia, tenés que estar peleando todo esto con dolor en el alma. En ese sentido, los asesinos tienen más privilegios”, agregó el papá de Fernando.

Graciela, la madre de Fernando, lamentó: “El día a día se nos hace difícil. Hay días que no queremos seguir viviendo, esto ya no es vida para nosotros. Anoche le decía a Silvino que ya otro mes más sin Fernando. Va a ser muy fuerte para mí que no voy a poder recibir su abrazo por el Día de la Madre. Va a ser un día muy duro”, expresó angustiada.

“Estamos confiados porque tenemos el mejor abogado de Argentina. Se va a hacer justicia tarde o temprano”, cerraron los padres, en referencia a Fernando Burlando, que representará a la familia.

El juicio por el crimen de Báez Sosa se desarrollará en 22 audiencias y contará con más de 130 testigos, según se le anticipó al tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari. Los ocho rugbiers son acusados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.