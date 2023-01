El pasado 7 de diciembre, en el marco de una audiencia por el juicio del asesinato de Lucio Dupuy, declaró Abigail Páez, una de las acusadas.

Según informó Infobae, la joven comenzó relatando lo sucedido el 26 de noviembre de 2021, cuando Lucio murió.

Allí, contó que a la noche llevó a su pareja -la otra acusada- Magdalena Espósito Valenti, hacia el trabajo y luego se quedo cuidando al pequeño.

Dijo que Lucio “se mandó un moco” y por eso le pegó.

"Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, dijo Páez.

Luego, agregó: “Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

“Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, indicó.

Mientras lloraba, Abigail Páez explicó el momento en que Lucio perdió el conocimiento.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, dijo la pareja de Magdalena Espósito Valenti.

Entonces, contó que intentó hacerle RCP, aunque no sabía cómo hacer correctamente el procedimiento. “No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más”, explicó.

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, sostuvo Páez.

Sin embargo, su relato no se corresponde con las conclusiones de la autopsia.

La misma, aclara en el documento que Lucio Dupuy, “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”.

Cabe destacar que el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia a las acusadas, en el Tribunal de Santa Rosa, La Pampa