La tarde del lunes se tiñó de tragedia en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando un hombre de 45 años murió tras recibir dos disparos en el pecho mientras se encontraba trabajando frente a su casa, en el barrio Los Pensamientos.

El hecho ocurrió en la calle Gualjaina al 400, alrededor de las 17 horas. Según se pudo establecer, la víctima estaba en la vereda de su domicilio arreglando el motor de una camioneta junto a sus dos hijos cuando fue sorprendida por un grupo de individuos que lo increparon sin mediar palabra.

En ese contexto, recibió dos tiros a quemarropa en la zona del torso que le provocaron heridas de extrema gravedad.

Aunque fue trasladado de inmediato en una camioneta particular hacia el Hospital Zonal de Trelew, murió en el trayecto debido a la pérdida de sangre y a la profundidad de las lesiones.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA

El hermano de la víctima dialogó con la periodista Silvina Cabrera y aseguró que el ataque habría sido un error fatal, producto de una confusión. Según su testimonio, los agresores buscaban a otro joven del barrio presuntamente vinculado con el narcotráfico.

“Supuestamente, estaban buscando a un pibe acá de la esquina, que no sé qué problema tienen de droga, ellos andan robando y todas esas cosas, ya los conocen”, relató en diálogo con Canal 12.

De acuerdo con lo que explicó, los atacantes habrían perseguido y baleado a su hermano en la vereda de su propia casa, mientras ejercía su oficio de toda la vida: la mecánica. “A mi hermano lo corrieron a los tiros. Dispararon para acá mientras mi hermano laburaba en la vereda, como todos los días; él es mecánico y en ese momento estaba arreglando dos camionetas. Le pegaron dos tiros y lo mataron por equivocación”, expresó con profundo dolor.

El familiar detalló también cómo se dio el traslado hacia el hospital, en medio de la desesperación: “Tuvo que llevarlo mi sobrino en camioneta hasta el hospital, porque directamente se moría acá, y cuando llegamos, ya había muerto”. Y agregó: “Es una locura porque en este barrio escuchás tiros todos los días”.

Una fatal confusión

El detalle que suma mayor dramatismo a la hipótesis de la familia es que la víctima, al momento del ataque, llevaba puesta una gorra similar a la del joven que aparentemente era el verdadero blanco de los sicarios. Ese muchacho, señalado en el barrio por tener problemas relacionados con drogas y robos, habría logrado escapar instantes antes del ataque.

“Hasta donde sé, al pibe de la esquina lo querían matar y se ve que aprovechó a escaparse momentos antes de lo ocurrido. Los asesinos se lo cruzan a mi hermano y da la casualidad de que mi hermano tiene la misma gorra que el pibe este, y le disparan a él de forma equivocada”, explicó el hermano de la víctima.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Tras el asesinato, la Policía de Chubut desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no trascendieron detenciones. La fiscalía local trabaja sobre distintas hipótesis, pero la más firme indica que se trató de un ataque por error en el marco de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico en el barrio.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos lloran la pérdida de un hombre trabajador, dedicado a la mecánica, que fue acribillado en la puerta de su casa por un conflicto ajeno.