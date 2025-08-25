La comunidad de la ciudad petrolera aún se encuentra consternada por el fatal accidente de tránsito que se cobró la vida de tres integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia tras chocar contra un camión el sábado, en pleno viaje por la ruta 5 a la altura de Pehuajó, y que tenía como destino la ciudad de Rosario.

Amílcar Nicoletti, el padre de la familia, de 40 años, y sus pequeños Ian José, de 7 años, y Yasmín, de 15, fallecieron en el accidente entre su auto y un camión de carga. Ivana Oronel, de 35 años, la madre de los niños, quedó internada en grave estado.

La familia viajaba para ver el clásico que disputarían Rosario Central y Newell's en aquella ciudad, que finalmente terminó 1-0 a favor del Canalla con un golazo de Ángel Di María, futbolista campeón del mundo con la selección argentina.

Un héroe detrás de la tragedia en la ruta 5

Luego de transcurridas las horas, se conoció la historia de Cristian Fornés, exbombero voluntario y actual empleado de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, quien auxilió a los sobrevivientes del accidente a minutos de suceder.

Según publicó Noticias de Pehuajó, el trabajador ese sábado viajaba hacia Trenque Lauquen cuando se encontró de frente con una escena devastadora. Sin pensarlo dos veces, detuvo su vehículo y se convirtió en el primer rescatista en llegar.

Entre las llamas, logró sacar al camionero que conducía el vehículo pesado y asistió a la mujer que acababa de perder a toda su familia.

Con sus años de experiencia como bombero, Fornés logró sacar del camión en llamas al conductor oriundo de Saladillo, quien había quedado atrapado en medio del fuego. De inmediato, también intervino en el rescate de la mujer de 35 años que viajaba en el automóvil Fiat Argo junto a su familia, y que fue trasladada en grave estado al hospital “Dr. Juan Carlos Aramburu” de Pehuajó.

"Le salvó la vida", dijo otro viajero que se detuvo minutos después del accidente en la ruta 5, según publica rtpe.multimedios.

Su reacción inmediata permitió salvar dos vidas en un siniestro que ya había dejado tres víctimas fatales.

El accidente

El siniestro vial se registró el sábado en el kilómetro 389,5 de la ruta nacional N.º 5 cuando un Fiat Argo, en el que viajaban cinco personas, impactó de lleno contra un camión Fiat Iveco.

Como consecuencia del fuerte hecho, según indicaron fuentes a ADNSUR, murieron en el lugar Amílcar Nicoletti y sus dos hijos: Ian, alumno de primer grado, división “B” del Colegio Salesiano Dean Funes, y Yasmín, de 15 años, estudiante de bellas artes en un colegio de la localidad petrolera.

La madre de los niños y mujer de Amílcar, cuyo nombre no fue informado, permanece internada en grave estado, mientras que una quinta persona también resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Por estas horas, las fuerzas de seguridad trabajan en establecer las circunstancias en que se produjo el fatal accidente.