La Justicia de Chubut formalizó este jueves la investigación penal contra Carlos Omar Llaipen (66), imputado como presunto autor del delito de amenazas simples, en el marco de un hecho ocurrido el 17 de marzo de 2025 en una zona rural cercana a la localidad de Ricardo Rojas.

Se trata de la segunda acusación contra Llaipen, quien es señalado por la Justicia como principal sospechosos del crimen del trabajador rural Pedro Segundo Quilodrán (43).

Según se expuso en la audiencia, ese día, cerca de las 9 de la mañana, el denunciante y otras cuatro personas se trasladaban en camioneta por un camino próximo al casco de la estancia "La Fuencisla", a unos 50 kilómetros de Ricardo Rojas.

El grupo a Quilodrán, su compañero del trabajo, a quien habían visto por última vez horas antes, durante la jornada laboral. En el recorrido, encontraron su cuerpo sin vida y dieron aviso a la policía local.

Pocos minutos después, Llaipen habría llegado caminando hasta el lugar y, según el relato incorporado al legajo fiscal, manifestó: “Yo le pegué un tiro en el pecho con una carabina”. Inmediatamente, se habría dirigido al denunciante para advertirle: “Y vos cuídate, porque te va a pasar lo mismo”.

Durante la audiencia, los fiscales Alexis Ubilla y Matías Ayuzo presentaron los elementos de prueba reunidos hasta el momento y solicitaron un plazo de seis meses para completar la etapa de investigación preparatoria. La representante del Ministerio de la Defensa Pública no se opuso al requerimiento.

Con estos elementos, el juez penal Ariel Quiroga resolvió formalizar la investigación en los términos solicitados por la fiscalía.

Llaipen permanece detenido con prisión preventiva en la Comisaría de Sarmiento, procesado en otra causa como presunto autor del delito de homicidio agravado. La investigación por las amenazas se desarrolla de manera paralela a ese proceso.