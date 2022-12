"Le pedían el arma de su papá policía, lo apuntaron en la cara”, dijo la mamá del nene desaparecido durante 18 horas

Un nene de 11 años que estuvo desaparecido durante 18 horas en Comodoro Rivadavia, según trascendió fue encontrado en una casa vecina en su propio barrio. Pero hay algunas dudas sobre el caso que ya está siendo investigado por la fiscalía local.

ADNSUR pudo saber que en un primer momento, la madre dijo que no le habían avisado que habían encontrado al menor, sino que fue por los medios de comunicación. Pero la denuncia policial por privación de la libertad que realizó el padre en la comisaría- a la que tuvo acceso este medio- sostiene que fue la madre quién lo encontró en la casa de unos vecinos.

Marisol Ramírez, la madre del pequeño, habló con ADNSUR sobre lo que fue la búsqueda y rescate de su hijo, quien según consta en la denuncia que hizo el papá, habría estado retenido contra su voluntad por una familia “conflictiva” del mismo barrio.

El papá del nene que estuvo desaparecido en Comodoro denunció que lo habrían secuestrado

“Esta familia todo el tiempo se negó, estaban tomando alcohol y escuchando música fuerte", afirmó al contar que ella en varias oportunidades se acercó para preguntar si su hijo estaba allí.

Y señaló que en la casa donde fue encontrado su hijo - viven personas que "salieron de la cárcel hace poquito y nosotros teníamos ese miedo. Estaban afuera tomando y consumiendo sustancias ilegales. Teníamos miedo de meternos ahí. Cuando nos aseguramos, me metí yo y lo encontramos con la vecina”, contó.

QUÉ PASÓ DURANTE ESAS 18 HORAS

Marisol indicó que tras encontrarlo, su hijo fue trasladado por la policía y después fue sometido a un control médico, donde se constató que “no tenía ningún abuso sexual”. Y posteriormente fue entregado a su tía.

Apareció el nene de 11 años que buscaban intensamente en Comodoro

Según dijo la mujer, el nene contó horas después que lo amenazaron con un arma y que le decían “que le sacará el arma y el chaleco a su papá policía. Me tenían con un arma en la cara”, declaró Marisol que su hijo le contó y que detalló que era como “una escopeta chiquita".

La madre contó que su hijo intentó escapar: “Rompió los vidrios para escaparse de la casa y se cortó la mano de la desesperación de querer salir. Lo tenían en una pieza y cuando quiso salir, lo sacaron de los brazos y del cuerpo. Cuando gritaba, subían la música para que no lo pudieran escuchar”.

“Cuando lo encontraron estaba bañado y con otra ropa. No sabemos que más paso por esas horas porque no se esta investigando”, agregó. Y lamentó que no se haya tomado ninguna medida de requisa del domicilio, ya que incluso la ropa que tenía al momento de desaparecer no la encontraron.