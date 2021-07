"Le faltaban pestañas, cejas y estaba pelado", afirmó el hijo del hombre quemado con un desfibrilador

Ernesto Porqueras murió este martes tras presentar una complicación cardíaca, y además sufrió quemaduras en su cuerpo con un desfibrilador cuando intentaban reanimarlo. Su cuerpo fue trasladado desde Camarones a Trelew para someterlo a una autopsia en las próximas horas.

Según relató su hijo Javier, el hombre de 70 años, presentaba graves quemaduras en el rostro tras el chispazo que originó el desfibrilador con el que trataron de reanimarlo. "No era mi papá, estaba pelado y estaba muy quemado", contó. Hay una denuncia presentada. El joven se encontraba en Comodoro Rivadavia realizando unos trabajos, cuando por la tarde lo llaman desde el teléfono de su papá "me dicen tu papá falleció", y de inmediatamente viajó hacia Camarones.

"Cuando llego voy a hablar con la doctora, me hacen pasar a una sala, estaba la doctora y la directora, me dicen que mi papá había entrado con un dolor en el pecho, que trataron de reanimarlo 40 minutos", dijo. Y luego le contaron que "hubo un chispazo y que estaba un poquito quemado".

"Me llevan a una sala, me dicen acá esta, cuando lo destapo no era mi papá, estaba pelado, estaba muy quemado. Le faltaban pestañas y cejas, todo quemado. Le faltaban pedazos de la piel por toda la cara. Estaba toda la cara negra", manifestó.

Asimismo, indicó que un hombre que llevó al hospital a su papá le contó que entró caminando " le dice me duele el pecho". La directora del hospital a la doctora y estiman que tardó en llegar unos 20 minutos mientras su papá estaba "infartado".

Y cuando llega, ingresan a un lugar con su padre y cierran la puerta. Pero en un momento, se escucharon gritos del interior y cuando abren la puerta ve que la "cabeza estaba toda prendida fuego", relató a FM Cadena Tiempo.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Trelew para que le realicen una autopsia en las próximas horas. "Me dirán por qué murió, en que momento, si los médicos actuaron bien o sino, porque yo no se si mi papa murió electrocutado, si estaba vivo y murió quemado, y sufrió un montón o murió por su edad", concluyó el hombre que busca aún respuestas sobre qué le pasó a su papá.