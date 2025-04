El cabo primero Fernando Trinidad fue uno de los policías reconocidos este miércoles por haber asistido a Pablo De Mónaco, el cirujano comodorense que fue embestido por un camioneta mientras circulaba en moto por la Ruta 25, en el tramo que une las ciudades de Rawson y Trelew.

La intervención de Trinidad fue clave para salvarle la vida al médico, ya que producto del choque sufrió la amputación de una de sus piernas y perdió mucha sangre. “Vi que tenía una hemorragia importante y procedí a hacer un tipo de torniquete para evitar que fuera mayor”, contó el cabo, luego de ser distinguido junto a otros policías por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

De Mónaco fue trasladado al Hospital Santa Teresita de Rawson, donde destacaron la importancia de la intervención del agente para cortar la hemorragia y mantener su atención hasta que llegara la ambulancia. Luego de ser estabilizado, el cirujano fue trasladado a la Clínica San Miguel de Trelew.

En el momento del siniestro, por el que fue imputado el conductor de la camioneta que impactó contra la moto de De Mónaco, el cabo estaba en el centro de Rawson. “Con mi compañero escuchamos vía radio que había un accidente y nos acercamos. Llegamos junto con personal de la banda de la Policía, quienes colaboraron para cortar la ruta”, agregó Trinidad, quien también fue parte del cuartel de bomberos de la capital provincial.

Si bien la ambulancia llegó rápidamente al lugar, el rol del agente fue clave durante los minutos previos. “Mientras estuve con Pablo le hablé, le pregunté cómo se llamaba, dónde vivía, qué edad tenía, le dije que se quede conmigo, que no se me vaya. Por suerte él me respondía. Una vez que subió a la ambulancia quedó a cargo del personal del hospital”.

Aunque todavía no pudo ver personalmente al cirujano, Trinidad se mantiene en contacto con la familia del médico. “Se comunicó conmigo la mujer de él. No quiero ser pesado, pero de vez en cuando le escribo para ver cómo es la situación, qué mejoría tuvo, cómo sigue y ella me responde muy bien. En algún momento intentaré ir a visitarlo”, contó el cabo.

Junto con Trinidad, fueron distinguidos este miércoles el oficial inspector Darío Quintramán, el Sargento ayudante Marcos Royón, el agente Cristian López, el cabo primero Claudio Oyarzún, la cabo primero Tamara Roldán, la cabo Johana Azocar Varela y la agente Macarena Huichulef.

EL ESTADO DE SALUD DEL CIRUJANO

El último parte médico, al que tuvo acceso ADNSUR, señaló que De Mónaco continúa su evolución favorable en la Clínica San Miguel de Trelew. “Ya lo trasladaron a una sala común para continuar con su recuperación, mientras se somete a los exámenes y análisis médicos correspondientes. De todos modos, tiene que seguir con cirugías traumatológicas”, detalló el informe.

Como consecuencia del siniestro, el cirujano sufrió la amputación de la pierna izquierda, fractura de pelvis, fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, y fractura de la muñeca izquierda.

Estuvo internado en terapia intensiva, con respirador. En los últimos días, la mejora de su estado de salud permitió que le retiraran la asistencia mecánica y finalmente lo trasladaran a una sala común.