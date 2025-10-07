“Le di dinero, pero no...”: Fred Machado rompió el silencio y habló de su vínculo con Espert

El empresario Federico Andrés “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, habló por primera vez tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura legislativa. Desde su prisión domiciliaria en Viedma, Machado se refirió a su relación con el economista y diputado nacional, al que —según admitió— aportó dinero durante la campaña presidencial de 2019.

En diálogo con radio Rivadavia, el empresario aclaró que nunca le entregó 34 millones de dólares, tal como afirmó el dirigente Juan Grabois, y sostuvo que el monto real fue mucho menor.

“Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más de esa cifra, pero en cuotas... No me acuerdo el monto final. Le conté a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dijo que hacía asesorías y le propuse firmar un acuerdo”, relató Machado.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

“Espert me pidió ayuda porque estaban en bolas”

Machado reconstruyó cómo surgió su colaboración económica durante la campaña libertaria. “Espert me dijo: ‘Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas’. La idea de apoyarlo surge porque me decía que lo ayudara, que eran pocos”, recordó el empresario.

Aseguró que en ese momento el equipo de Espert estaba integrado por Nazareno Etchepare, su exjefe de campaña, y Clara Montero Barré, su vocera. “Me pareció un tipo de familia, normal. Le financié lo que necesitaba para moverse, comida, transporte, lo que requería para la gira de presentación del libro”, añadió.

Machado afirmó que no vivía en Argentina durante ese período, pero que mantenía contacto frecuente con Espert, quien le contaba cómo avanzaba la campaña. “Me decía cómo iba todo y Nazareno le daba un pronóstico no muy triunfalista”, señaló.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Aportes y reuniones de campaña

El empresario también se refirió a los montos transferidos: “La plata, para un tipo que gasta 1000 dólares al mes, si gasta 100.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto importante. Le habré dado 100 o 150 mil dólares”, sostuvo.

Machado recordó que viajó desde Inglaterra a la Argentina en junio de 2019 porque lo convocaron para participar de una reunión donde se definiría el nombre del candidato a vicepresidente.

“Me dijeron que estaban eligiendo y querían saber qué pensaba. No era que yo decidía, pero me pedían mi opinión”, explicó.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

El empresario también desmintió una versión del periodista Carlos Pagni, quien lo vinculó con operadores políticos. “No fue como dijo Pagni, que comía con punteros. No comí con ningún puntero. Me presentaron a Luis Rosales, que finalmente fue el vicepresidente de Espert, y a su equipo de campaña”, aseguró.

Machado describió cómo era el entorno libertario durante la campaña presidencial: “En la casa de Rosales estaban Espert, Clarita, Dick Morris (asesor estadounidense de Bill Clinton), uno que hacía encuestas, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era todo muy bizarro”, relató entre risas.

Según su versión, el dinero que giró al equipo de Espert fue destinado a gastos de organización y desplazamiento, no a operaciones ilegales ni aportes encubiertos.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Un empresario con causas judiciales abiertas

Machado se encuentra acusado de integrar una red de narcotráfico internacional y de lavar dinero proveniente del comercio ilegal de aeronaves. En la actualidad cumple prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de juicio.

Su nombre volvió al centro de la escena política luego de que Espert renunciara a su candidatura y dirigentes opositores mencionaran los vínculos financieros entre ambos.

El empresario insistió en que no existió ningún acuerdo irregular y que su aporte fue “económicamente menor”. “No soy político ni lo quiero ser. A Espert lo ayudé porque me lo pidió como economista. Después, lo que hicieron con su campaña, ya no era mi tema”, concluyó.