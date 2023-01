Virigina Pérez Antonelli el 18 de enero de 2020, fue la joven que le hizo RCP a Fernando Baéz Sosa. Este jueves declaró en la cuarta jornada del juicio a los rugbiers.

Según La Nación, Pérez Antonelli relató lo que vio esa madrugada.

“Vemos que empiezan de la derecha a salir todos los policías corriendo. De repente la calle queda vacía. Por esas casualidades de la vida, cuando desaparecen todos los policías empieza una pelea enfrente. Era mucha gente pegando, no sabía quién era de qué grupo, solo que había mucha gente pegando a una sola persona”, explicó.

Sobre el comienzo del RCP a Fernando Báez Sosa

“Me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar. El chico se fue, pero llegaron dos o tres policías. Como hacer RCP cansa mucho y yo soy muy menudita, yo los iba instruyendo con mi voz para que lo hicieran ellos. Mientras tanto, yo le sostenía la cabeza a Fernando y le decía que por favor se quede conmigo”, aseguró la joven.

“Había dos personas mínimo pegándole mientras él, se trataba de levantar. Cuando me percaté de la situación ya se habían ido corriendo y ahí fue cuando empecé a ver mucha gente alrededor”, mencionó Pérez Antonelli.

Por otra parte, la joven fuera de tribunales, explicó lo que sucedió adentro.

“Me armé como un caparazón, soy una persona bastante dura, y cuando vi que me estaban atacando, yo avisé desde antes de entrar que no les conviene atacarme por ese lado, porque yo tengo con qué defenderme”.

Por otro lado, criticó a la defensa de los rugbiers, "me preguntaron si estaba certificada .Me dijeron: ‘Decinos cómo se hace RCP paso por paso’. Tuve que dar cátedra de RCP", aseguró Pérez Antonelli.

La imagen que mostró en el juicio

La chica, explicó que en ese momento tomó una foto y la misma fue presentada durante este jueves.

“Se ve mi mano y rastros de sangre que tenía yo, porque cuando le sostuve la cabeza, se lo llevan, saco las manos, tenía sangre por el golpe, por la patada que le dieron”, aclaró Perez Antonelli.

Por otra parte, hablo sobre su encuentro visual con los padres de Fernando Báez Sosa, durante el juicio.

“Cuando empecé a mostrar la foto, lo primero que veo son ellos dos que me estaban mirando con una sonrisa y ahí dije ‘tengo que agarrar más coraje todavía porque están confiando 100% en mí’. Me estaban sonriendo y eso me dio el doble de fuerza para decir ‘somos todos la voz de Fernando’", indicó.

Por último, habló sobre Fernando, “le presté mucha atención a él, a ver si hacía algún gesto, si abría los ojos. No los abrió”.