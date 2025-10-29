A dieciocho días de la desaparición de Juana Inés Morales, de 69 años, y su pareja Pedro Kreder, la angustia no cesa para sus seres queridos. La búsqueda en la zona de Comodoro Rivadavia continúa sin pausa gracias al esfuerzo conjunto de familiares, voluntarios y fuerzas policiales, pero ahora se enfrentan a un importante desafío económico que dificulta la continuidad del operativo.

Aldana, hija de Juana, brindó detalles este miércoles en el programa “Buen Día Comodoro” de Seta Tv y manifestó la urgente necesidad de colaborar con vales o recursos para combustible, esenciales para movilizarse en un área amplia.

“Llega un momento en que se torna insostenible afrontar ciertos gastos. Los días de búsqueda son largos y esto implica un gasto muy alto en combustible debido a las distancias que se deben recorrer para rastrear zonas a bordo de dos o tres camionetas, además de recorridos a pie”, explicó Aldana.

La joven recordó que el lugar es de difícil acceso y que para mantener la operatividad del grupo, que trabaja día a día sin descanso, requieren de ayuda externa. “No es fácil sostener estos gastos; la gente puede colaborar con vales , es un gesto que ayudaría muchísimo”, agregó.

Precisamente, y sobre la colaboración de la comunidad, Aldana comentó que recibe ayuda de amigos y familiares, pero enfatizó que se necesitan vales de combustible para mantener la búsqueda activa. “Quien pueda colaborar puede contactarme directamente. Soy la persona que está organizando la ayuda”, dijo.

Por lo general, el operativo incluye patrullajes en vehículos que recorren senderos y caminos condicionados por el terreno patagónico, donde las condiciones climáticas y la geografía pueden hacer difícil el acceso peatonal; por eso la importancia de estos vehículos para cubrir distancias mayores.

HIPÓTESIS DESCARTADAS Y PERICIAS EN PROCESO: LA BÚSQUEDA LLEVA NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En relación con las especulaciones iniciales que apuntaban a la posible presencia de un sumidero cerca del lugar donde apareció la camioneta de la pareja, Aldana fue clara en desmentir esa versión, basándose en el amplio operativo de rastreo realizado en los alrededores.

“Nosotros caminamos varios kilómetros alrededor del lugar donde apareció la camioneta y ninguna persona tuvo inconvenientes con sumideros o cosas similares. Es una hipótesis que se está diluyendo”, destacó.

El operativo no solo está conformado por efectivos policiales de la zona, sino que también han colaborado especialistas y rescatistas que se sumaron voluntariamente, como mencionó Aldana al hablar sobre Luis, un rescatista que vino desde Neuquén para ayudar en la búsqueda.

Además, la familia está a la espera de los resultados de las pericias judiciales que se realizan sobre la camioneta encontrada. Estas evidencias podrían determinar si hubo alguna participación de terceros en la desaparición o si la pareja pudo haber enfrentado algún tipo de peligro externo. “Las pericias ya se tomaron, pero el proceso puede tardar algunos días. Estamos a la espera de que nos den información para avanzar”, afirmó.

LA LUCHA SILENCIOSA DE LA FAMILIA: ESPERANZA, FE Y LA FUERZA PARA SEGUIR BUSCANDO

Más allá de las dificultades económicas, logísticas y la incertidumbre sobre lo ocurrido, la familia Morales continúa con una esperanza firme.

“No bajamos los brazos, no descartamos ninguna posibilidad y seguimos con la fe intacta de poder encontrarlos con vida. La última palabra la tiene Dios, y nosotros mantenemos la fuerza para buscar, para no perder la esperanza”, culminó Aldana.

El contexto delicado de esta desaparición, que supera las dos semanas, genera en la comunidad local un compromiso creciente de seguir apoyando la causa y difundir la necesidad de colaboración. La historia de Juana y Pedro moviliza a vecinos, amigos y autoridades a no bajar la guardia, a pesar del cansancio físico y emocional que implica la búsqueda.

Ambas familias agradecieron la ayuda recibida hasta ahora, pero insisten en que aún se necesitan recursos para continuar con la búsqueda sin interrupciones. Por eso, Aldana insiste en que quienes quieran acompañar esta causa se comuniquen para aportar vales o subsidios para combustible y otros gastos logísticos, que en conjunto pueden marcar la diferencia para mantener la operatividad.

Luis Zuñiga, enfermero licenciado y rescatista profesional con experiencia en diversas provincias argentinas y la Patagonia, explicó en diálogo con ADNSUR la logística y las dificultades de intervenir en una zona así: “El terreno es de muy difícil acceso. Hay que tener los vehículos muy preparados; yo reventé dos amortiguadores. No es posible entrar con un auto común; si lográs entrar, tenés que salir caminando. Se accede a caballo o con vehículos 4x4 adecuados, y hay que tener mucho cuidado con la hidratación, la alimentación y la orientación”.

Zuñiga describió cómo preparan la búsqueda: “Trabajo clasificando en cuadrículas los sectores para hacer un reconocimiento visual caminando o a caballo. Se marcaban zonas llamativas donde se podía potencialmente encontrar algún indicio”.

A pesar de los esfuerzos, los obstáculos naturales son numerosos. “Estuve recorriendo un poco, pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a más kilómetros”. agregó.

La topografía y las condiciones climáticas juegan en contra. “Hace unos días llovió y eso borró todo rastro que pudiera haber”, advirtió el especialista, quien también describió las estrategias tácticas usadas en rescates: “Se deberán aplicar todas las técnicas de búsqueda como abanico o espiral, dependiendo de la cantidad de gente que tengas para operar. Lo ideal son 20 personas para una batida eficaz, pero trasladarlas al terreno es muy complicado”.