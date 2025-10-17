“La podrían haber matado”: conmoción en la Patagonia por la agresión a una joven en un “after”

Una brutal agresión registrada en video generó indignación y repudio en Rincón de los Sauces. La víctima, Camila Ramos, de 19 años, fue golpeada salvajemente por dos jóvenes, mientras el hermano de una de ellas filmaba y arengaba la escena. El ataque ocurrió durante el “after” de una fiesta el domingo 11 de octubre, en una chacra del barrio ZR. El video, que se difundió rápidamente en redes sociales, muestra cómo la víctima recibe patadas y golpes en la cabeza mientras permanece reducida en el piso.

“Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue a dos centímetros por debajo de la sien”, relató Suyai Ramos, la madre de la joven, visiblemente conmocionada.

La víctima fue hospitalizada tras convulsionar

Camila fue trasladada de urgencia al hospital local de Rincón de los Sauces tras perder el conocimiento y sufrir convulsiones producto de la violencia recibida. Su madre explicó que la joven estuvo internada varias horas, con hematomas, golpes en la cabeza y rasguños en todo el cuerpo. “Cuando la fui a ver, tenía el pelo lleno de sangre y no quería que nadie la viera así”, señaló Suyai.

Tras ser dada de alta, la joven regresó a Plaza Huincul junto a su familia por temor a nuevas agresiones.

“No fue una pelea”: el relato de la madre

Suyai Ramos aclaró que no se trató de una riña, sino de un ataque unilateral.

“Mi hija no estaba peleando. Le querían pegar a otra chica, y cuando ella intervino para detenerlas, se le fueron encima como leonas”, contó.

Según su versión, el hermano de una de las agresoras interceptó a Camila para impedirle escapar y alentó la golpiza.

“Cuando ya estaba en el piso, una de las chicas le dio una patada en la cabeza. Si le pegaban un poco más arriba, capaz la mataban”, lamentó.

La madre de la víctima denunció además que integrantes de la familia de las agresoras se presentaron al día siguiente en la casa de su hermana, en Rincón de los Sauces, para buscar su número y amedrentarla. “Por suerte no estaba. Solo estaban mis sobrinos. No quiero pensar qué hubiera pasado si la encontraban”, afirmó.

También reveló que el joven que filmó la golpiza tiene antecedentes por violencia de género, lo que agrava la preocupación de la familia.