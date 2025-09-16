Policías y bomberos de Chile continúan con el operativo de búsqueda de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, el joven de 20 años que jugaba al fútbol en Comodoro y fue arrastrado por un río cuando se bañaba junto a unos amigos.

El informe policial brindó más detalles sobre lo ocurrido el domingo, día en el que se activaron los rastrillajes. Según detallaron, Gonzalo estaba junto a un grupo de amigos en la orilla del río Bueno, cerca del puente que une a la comuna homónima con la Ruta 5.

Fue en ese momento cuando decidió ingresar al agua para bañarse. “La fuerza del caudal le impidió regresar, siendo rápidamente arrastrado por la corriente”, señalaron fuentes de la investigación citadas por medios locales.

El alerta de búsqueda se activó el mismo domingo, cerca de la media tarde, luego de que los jóvenes que acompañaban a Gonzalo realizaran la denuncia en la comisaría de la comuna de Río Bueno, de la provincia del Ranco, en la zona sur de Chile, a unos 80 kilómetros de Valdivia y 130 de Puerto Montt.

En las últimas horas, la búsqueda continuó con mayor despliegue. A las tareas ya iniciadas por Carabineros y Bomberos se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos.

Asimismo, la Sección Aeropolicial de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

Según informó diariodevaldivia, Gonzalo es oriundo de Ancud, una ciudad de la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos de Chile. Desde ahí se mudó a Comodoro, donde residió durante varios años.

Este año, según informaron medios locales, había decidido regresar a Chile y llevaba cuatro meses viviendo con su abuelo en La Unión, capital de la provincia de Ranco, ubicada a unos 10 kilómetros de Río Bueno.

La desaparición de Gonzalo provocó una fuerte conmoción en el fútbol comodorense. En Comodoro Fútbol Club, donde el joven jugaba en Reserva, lamentaron lo ocurrido y enviaron un mensaje de apoyo a su familia.