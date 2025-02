Horas después de conocerse el brutal asesinado de Kim, la nena de siete años que vivía en La Plata, su tío habló de la terrible situación que ocurrió este martes por la noche y lanzó desgarradoras declaraciones.

El hombre se refirió a lo hecho por los menores de edad tras haber robado un auto e intentar escaparse, tirando a la pequeña que fue arrastrada por las ruedas traseras del coche. “Lo que menos esperábamos fue esto. La nena estaba adentro del auto y no sabíamos nada más”, dijo el familiar.

“Lo llamamos a mi hermano, estábamos tranquilos porque hubo un choque y pensamos que la nena se golpeó la cabeza y no sufrió… La hicieron mierda estos animales y la nena sí sufrió, eso es lo que más te parte el alma”, exclamó con mucho dolor.

Horror: robaron un auto con una nena de 7 años adentro, la arrastraron unas 15 cuadras y murió

Por último, opinó de la situación de los delincuentes: “no hay palabras, ni por más que te los den y vos los mates, no alcanza. No alcanza porque te robaron el alma de esa nena que no tenía maldad, es inexplicable”, concluyó.

Kim Gómez fue asesinada el martes 25 de febrero durante la noche. La pequeña estaba adentro del auto hasta que dos delincuentes menores de edad ingresaron al mismo, lo robaron y provocaron la muerte de la nena de siete años.