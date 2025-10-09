“La comisaría es un hotel para él”: un grupo de vecinos intentó linchar a un conocido ladrón de Chubut

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a los barrios Perón y San Miguel de Puerto Madryn, donde vecinos, cansados de innumerables robos y de la reincidencia de un conocido delincuente, intentaron hacer justicia por mano propia mientras la policía realizaba su intervención.

La situación dejó al descubierto la creciente frustración comunitaria ante la falta de respuesta efectiva.

VECINOS INTENTARON LINCHAR A UN RECONOCIDO DELINCUENTE DE PUERTO MADRYN

En la zona oeste de Puerto Madryn, la tensión alcanzó niveles inéditos cuando un grupo de residentes trató de linchar a un hombre señalado como responsable de múltiples robos, justo en el momento en que la policía lo detenía. Las personas del lugar alegaron que el detenido ingresó a las viviendas incluso con sus dueños adentro, generando un estado permanente de alerta y miedo.

Los vecinos denunciaron en reiteradas ocasiones que el delincuente vuelve a la calle horas después de ser detenido, lo que alimenta un sentimiento de impunidad. "La comisaría es un hotel para él, no se hace nada", dijo una vecina en redes sociales, reflejando la indignación colectiva.

El hecho se produjo cuando la policía fue convocada tras recibir un llamado que alertaba sobre un intento de robo en la zona. Al llegar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido por varios vecinos que, cansados del accionar delictivo, intentaban agredirlo físicamente.

En el video que circula por redes sociales, se escucha al ladrón asustado decir: “No, no, no, yo no quiero salir”. Una mujer policía intenta calmar la situación diciendo: “No te va a pasar nada, estamos nosotros”.

Gracias a la rápida intervención policial se impidió que la situación escalara a un nivel de violencia mayor, y el hombre fue trasladado a la comisaría local para continuar con el procedimiento correspondiente. Sin embargo, el reclamo de los vecinos sigue siendo firme: “Ya no le importa si hay gente en las casas; basta de impunidad para estos individuos”, lamentó la vecina que difundió el video en las redes sociales.

Andrés Lorenzo fue beneficiado con libertad condicional tras haber sido condenado a tres años de prisión en suspenso por diversos delitos menores, entre ellos el hurto tentado de una motocicleta en la vía pública en Puerto Madryn.

Las condiciones fijaban que debía respetar una serie de pautas por un tiempo determinado, como presentarse periódicamente ante las autoridades y no cometer nuevos delitos.

Sin embargo, en las últimas horas la justicia de Chubut resolvió revocarle el beneficio y deberá cumplir ahora la pena de manera efectiva. ¿Qué fue lo que pasó?

La decisión fue adoptada por el juez penal Horacio Yangüela, a pedido de la Fiscalía, representada por el funcionario Mauricio Baigorria, luego de que en la audiencia se acreditara que el condenado no cumplió con las reglas de conducta que se le habían fijado en la sentencia original.

No solo incumplió esas obligaciones, sino que además fue nuevamente detenido en el marco de una nueva causa penal relacionada con un delito contra la propiedad. Por este hecho, la Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó formalmente la revocación de la condicionalidad de la pena, pedido que fue aceptado por el juez. De esta forma, Lorenzo deberá cumplir los tres años de prisión de manera efectiva en una dependencia policial.