Un conductor protagonizó un insólito accidente este lunes al mediodía en el centro de Comodoro Rivadavia, al chocar contra un semáforo y el letrero que marca la intersección de las calles España y San Martín.

Según la información obtenida por ADNSUR, el vehículo Chevrolet, aparentemente estaba estacionado sobre la calle San Martín. Luego, el conductor habría soltado el freno de mano y el auto comenzó a avanzar, impactando finalmente contra el poste que señaliza la intersección y el semáforo.

Posteriormente, el conductor se bajó del vehículo y abandonó el lugar sin esperar la llegada de las autoridades ni identificarse.

El hecho ocurrió en plena zona céntrica, lo que generó presencia inmediata de personal policial, que se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del accidente y evaluar daños. No se reportaron hasta el momento la presencia del propietario ni si hay testigos que puedan aportar detalles sobre la maniobra que causó la colisión.

La policía realiza las pericias correspondientes, incluyendo la toma de declaraciones y la revisión del vehículo, para determinar responsabilidades y descartar que el incidente haya sido causado por otro factor, como una falla mecánica o intervención externa.

QUÉ HACER SI SUELTO EL FRNEO DE MANOS Y EL AUTO “SE VA SOLO”

Según expertos y en caso de ser así, lo más probable es que el freno de mano no esté funcionando correctamente, ya sea porque está mal ajustado, el cable está flojo, oxidado o el mecanismo interno está dañado o atascado. En este caso, debes actuar con precaución para evitar accidentes.

Qué hacer en esa situación: