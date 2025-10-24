Un violento episodio ocurrió en la noche del jueves en Río Gallegos, en el marco de un prolongado y complejo conflicto de índole vecinal y de alquiler de una vivienda. Cerca de las 22:30, efectivos policiales fueron alertados por el Centro de Despacho sobre posibles amenazas con arma de fuego en un domicilio particular.

Al llegar al lugar, recibieron el relato de una mujer que aseguró haber sido víctima de intimidación por parte de una persona conocida con quien mantiene una disputa que se remonta a seis meses atrás.

LA AMENAZARON CON TIROTEARLA POR NO PAGAR EL ALQUILER: EL ENFRENTAMIENTO LLEVA 6 MESES

La mujer denunciante explicó que, mientras se encontraba en su casa acompañada por su hijo menor, fue sorprendida por la otra parte involucrada en el conflicto, quien, con un tono agresivo, la amenazó diciéndole que su esposo y un tercero “iban a venir a dispararle”.

Según detalló, este enfrentamiento comenzó cuando acordó verbalmente alquilar la propiedad. Sin embargo, más adelante, personal del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) le informó que el inmueble no estaba registrado a nombre del supuesto propietario, lo que la llevó a suspender el pago del alquiler.

Al agravarse la situación, la denunciante también manifestó haber sufrido un constante hostigamiento mediante mensajes enviados por el hombre vinculado al caso, con insinuaciones personales que ella ignoró deliberadamente.

La tensión escaló aún más cuando, en días recientes, una empresa de gas, junto a dicho individuo, procedió al corte del suministro en la vivienda, dejando sin calefacción a la mujer y a su hijo durante el período nocturno, lo que aumentó su vulnerabilidad en medio del frío de la ciudad santacruceña.

Tras estos hechos, las personas señaladas como agresoras se presentaron de manera voluntaria en la comisaría para dar su versión de los hechos. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de turno, bajo la supervisión de la secretaria Dra. Gabriela Barrientos, quien ordenó que ambas partes establezcan domicilio legal y queden a disposición del magistrado interviniente, continuando así con la investigación para determinar las responsabilidades penales y civiles que correspondan.

La causa sigue bajo análisis judicial y se aguardan nuevas medidas y actuaciones que ayuden a esclarecer lo sucedido, en un contexto de un conflicto que afecta la convivencia y la seguridad de los involucrados en la capital de Santa Cruz.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR