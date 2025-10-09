“Hubiera deseado...”: el crudo descargo del novio de Daiana Mendieta, la joven que fue asesinada en Entre Rïos

Una camioneta Toyota Hilux blanca será sometida a peritajes en el marco de la investigación por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada asesinada con un disparo en la cabeza dentro de un aljibe en la provincia de Entre Ríos. El vehículo pertenece a Gustavo Brondino, de 55 años, quien se convirtió en el principal sospechoso del caso.

Fuentes policiales informaron que Brondino fue la última persona que se contactó con la víctima antes de su desaparición. El hombre vivía a unas diez cuadras del domicilio de Mendieta y mantenía un vínculo con ella. La policía allanó su vivienda, donde incautó dos teléfonos celulares, dos carabinas y la camioneta Hilux, que habría sido vista en la zona donde fue encontrada la víctima.

Durante el operativo, Brondino se negó a ser detenido y fue imputado además por resistencia a la autoridad. Según informaron los investigadores, el hombre “se mostró nervioso y no colaboró con el procedimiento”, por lo que la fiscalía dispuso agregar ese cargo a la causa.

En las próximas horas, los peritos trabajarán sobre la camioneta en busca de rastros biológicos o elementos que permitan confirmar la presencia de Daiana Mendieta en el vehículo. También se analizarán los celulares secuestrados para determinar si contienen registros de llamadas, mensajes o ubicaciones que puedan aportar información a la investigación.

El hombre compartió su dolor tras conocerse que el cuerpo de Daiana fue hallado dentro de un aljibe y que por el hecho está detenido Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años.

“Daianita, mi amorcito, como nos decíamos, no tengo palabras para describir el dolor que se siente. Solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, escribió el joven en su publicación. El texto se viralizó rápidamente entre amigos y familiares, que expresaron su acompañamiento ante la pérdida.

En su mensaje, también recordó los momentos que compartieron desde el inicio de la relación, que había comenzado hacía poco tiempo. “Disfruté hasta el último segundo, siempre divertida y de buen humor. Nuestras charlas eran largas y nunca se nos terminaban los temas. Siento como si te hubiera conocido de toda la vida”, continuó el posteo.

“En tan poquito llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginás. Siempre vas a estar en mi corazón. Fuiste una persona hermosa conmigo y hubiera deseado una vida entera a tu lado. Como vos me decías, ahora ya está, ya te presenté, así que sos para toda la vida”, agregó en su despedida.

El mensaje fue acompañado por una foto de ambos y una serie de emojis de corazones, gesto que fue replicado por amigos y conocidos de la víctima. Muchos usuarios de la zona de Nogoyá y localidades cercanas dejaron mensajes de apoyo y exigieron justicia por Daiana.