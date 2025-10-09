Horas antes del hallazgo del cuerpo de Gonzalo Carrillo, el joven que jugó al fútbol en Comodoro y había desaparecido mientras se bañaba en un río de Chile, su mamá publicó un premonitorio mensaje en las redes sociales.

“Todos con Gonza Carrillo. Vamos, hijito; hoy es el día, con mucha fe y esperanza que te van a encontrar”, fue el mensaje que compartió esta mañana Celeste Carrillo en sus redes sociales, donde brindaba diariamente novedades sobre el operativo de búsqueda desplegado en Río Bueno.

Junto a una foto del joven, su mamá publicó un mensaje de la familia. “Buenos días. Como familia queremos invitarles nuevamente a unirnos en una cadena de oración por la búsqueda de nuestro querido y amado Gonzalo Carrillo. El día de hoy se sumará una persona que, con mucha fe y sensibilidad, podría entregarnos señales y noticias alentadoras sobre mi hermano”, rezaba el texto.

Encontraron el cuerpo de Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro que había desaparecido en un río de Chile
Gonzalo Carillo tenía 20 años. Tuvo un paso por Comodoro Fútbol Club, donde llegó a jugar en Reserva.
Gonzalo Carillo tenía 20 años. Tuvo un paso por Comodoro Fútbol Club, donde llegó a jugar en Reserva.

Luego agregaba: “Pedimos a Dios que la luz guíe a cada voluntario que entrara al río, que las aguas se abran al consuelo, y que la fuerza del amor de todos quienes oran por Gonzalo nos acerque a él. A las 11:00 a.m. los invitamos a detenerse un momento donde estén, elevar una oración pidiendo claridad, fortaleza y esperanza para toda la familia. Que el amor y la fe sigan siendo nuestra guía. Les agradecemos como familia a cada persona que se sume a esta cadena de oración”.

El día anterior, Celeste había compartido datos sobre el operativo. “Hoy se cumplen 24 días sin resultados positivos en la búsqueda de Gonza Carrillo. Nuevamente agradecer a las personas que se unieron hoy a la búsqueda”, destacó.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

“Hijo mío, es una tristeza enorme que se termine el día y volver sin ti, pero seguimos con la fe y la esperanza de que te van a encontrar; no me resigno a perderte, hijo mío; solo quiero volver a abrazarte, mi Gonza”, concluyó.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer