Horas antes del hallazgo del cuerpo de Gonzalo Carrillo, el joven que jugó al fútbol en Comodoro y había desaparecido mientras se bañaba en un río de Chile, su mamá publicó un premonitorio mensaje en las redes sociales.

“Todos con Gonza Carrillo. Vamos, hijito; hoy es el día, con mucha fe y esperanza que te van a encontrar”, fue el mensaje que compartió esta mañana Celeste Carrillo en sus redes sociales, donde brindaba diariamente novedades sobre el operativo de búsqueda desplegado en Río Bueno.

Junto a una foto del joven, su mamá publicó un mensaje de la familia. “Buenos días. Como familia queremos invitarles nuevamente a unirnos en una cadena de oración por la búsqueda de nuestro querido y amado Gonzalo Carrillo. El día de hoy se sumará una persona que, con mucha fe y sensibilidad, podría entregarnos señales y noticias alentadoras sobre mi hermano”, rezaba el texto.

Luego agregaba: “Pedimos a Dios que la luz guíe a cada voluntario que entrara al río, que las aguas se abran al consuelo, y que la fuerza del amor de todos quienes oran por Gonzalo nos acerque a él. A las 11:00 a.m. los invitamos a detenerse un momento donde estén, elevar una oración pidiendo claridad, fortaleza y esperanza para toda la familia. Que el amor y la fe sigan siendo nuestra guía. Les agradecemos como familia a cada persona que se sume a esta cadena de oración”.

El día anterior, Celeste había compartido datos sobre el operativo. “Hoy se cumplen 24 días sin resultados positivos en la búsqueda de Gonza Carrillo. Nuevamente agradecer a las personas que se unieron hoy a la búsqueda”, destacó.

“Hijo mío, es una tristeza enorme que se termine el día y volver sin ti, pero seguimos con la fe y la esperanza de que te van a encontrar; no me resigno a perderte, hijo mío; solo quiero volver a abrazarte, mi Gonza”, concluyó.