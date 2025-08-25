El contratista, Fabio Dante Cattani, se encuentra internado en estado grave en terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia desde el pasado 11 de agosto, tras haber sido brutalmente golpeado por una patota presuntamente vinculada a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Puerto Deseado.

A 14 días del salvaje ataque, detuvieron en las últimas horas a cuatro sospechosos vinculados al gremio de la UOCRA, y se espera que, en las próximas horas, sean imputados por la brutal golpiza que dejó en coma inducido a la víctima de 56 años.

Los cuatro detenidos son Carlos Tapia, Óscar Aranda —alias “Cachumba”—, “Neri” y Fabián Hernández, según publicó La Nación.

Se realizó un registro domiciliario en las viviendas de los cuatro detenidos, donde se secuestraron prendas de vestir, una réplica de pistola semiautomática, varias vainas servidas, un cuchillo de grandes dimensiones y los teléfonos celulares de los cuatro, según indicaron fuentes judiciales.

En las próximas horas se espera que sean llevados a la audiencia de control de detención, en la cual podrían ser imputados por tentativa de homicidio contra el contratista.

EL ATAQUE

El ataque tuvo lugar el pasado 11 de agosto en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, cuando la víctima fue abordada por un grupo de entre 30 y 40 personas mientras se encontraba trabajando en la construcción de una sede del sindicato judicial de esa localidad.

Como consecuencia de la golpiza, Cattani quedó en un estado que se fue agravando con las horas: perdió el bazo y un testículo, sufrió ocho fracturas costales, lesiones torácicas y pulmonares, politraumatismos y una descompensación cardíaca que lo mantiene internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia en estado crítico, en coma inducido y con pronóstico reservado.

La víctima fue derivada al hospital de alta complejidad de Caleta Olivia, ciudad ubicada a 215 kilómetros de Puerto Deseado. Desde allí, allegados a la familia confirmaron que al grave cuadro ahora se sumó una neumonía.

“HAY QUE MATARLO”

Desde la familia también cuestionaron la demora en la instrucción de la causa, pese a que existía una denuncia penal realizada por la esposa de Cattani, quien pudo escuchar los detalles del ataque de boca de su marido antes de que cayera en coma.

“Posterior a la operación, Fabio estuvo consciente; inclusive se lo pasó a sala común, donde volvió a relatarme los hechos sucedidos. Luego, los profesionales médicos debieron colocarlo en coma inducido, en terapia intensiva, con pronóstico reservado”, detalló su esposa, Sonia Montes, en la denuncia presentada en sede policial.

Según consta en la causa, fue Franco Moreyra —delegado del gremio— quien, al llegar al lugar, dio la orden: “A Cattani hay que matarlo”. Tras esa instrucción, la víctima fue rodeada y golpeada hasta quedar inconsciente. Mientras Moreyra deslindó responsabilidades en el hecho, desde la UOCRA nacional repudiaron el hecho protagonizado por gente de su propio sector.