Un grave caso de acoso y agresión a una mujer en el barrio Pueyrredón generó preocupación entre los vecinos de la zona. El caso tomó trascendencia en las últimas horas, pero ocurrió el fin de semana y, por estas horas, se conoció un video que registró parte de la aterradora situación.

El hecho ocurrió el domingo pasado, pasadas las 7 de la mañana, cuando la víctima, identificada como Natalia, llegó hasta la parada de colectivo ubicada en la intersección de las calles Olavarría y La Nación, para dirigirse a cumplir con su jornada laboral.

Fue en esa circunstancia que se le acercó un hombre desconocido que, de manera inesperada, bajó sus pantalones e intentó tocarla. Pero la situación fue aún más violenta, ya que ella corrió para alejarse y este sujeto intentó golpearla arrojándole un bloque.

La situación se volvió aún más agresiva cuando ella se subió a un colectivo para resguardarse y su atacante la siguió para seguir atacándola.

El video que trascendió es de la cámara de seguridad del colectivo y muestra el momento exacto en que Natalia ingresa al colectivo rápidamente y el agresor va detrás de ella. Él la sigue, mientras la insulta, y se le tira encima, y se ve cómo lo empuja con las piernas para que no se le acerque.

Desde la División de Investigaciones Policiales (DIP) confirmaron ayer a ADNSUR que se encuentran trabajando en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y del colectivo para identificar al agresor.

EL DRAMÁTICO RELATO

El domingo 6 de abril por la mañana, pasadas las 7 de la mañana, Natalia llegó hasta la parada de la línea 5 para aguardar el colectivo. “En ese momento, llega este sujeto cantando, que aparentemente estaba drogado, y se comenzó a acercar a mi lado. Yo intenté ignorarlo y no cruzar miradas. En un momento, comenzó a bajarse los pantalones y a hacer movimientos obscenos”, contó Natalia el martes en diálogo con ADNSUR.

A continuación, según relató, “me tomó de la cara, lo empujé y salí corriendo al bulevar. Me comuniqué con el 101 para decir dónde estaba. Me salió a correr, tomó un pedazo de bloque y me lo arrojó, pero no me dio”.

Afortunadamente, en ese momento pasó el colectivo y Natalia subió para resguardarse de este hombre. “Me subo y sube detrás de mí. Se me viene encima, y atino a darle patadas para quitármelo de encima; había más gente en el colectivo. La conductora paró y le pidió que se bajara. Pero nadie más atinó a hacer nada”, recordó.

“Todo el tiempo fue agredirme verbalmente”, contó Natalia sobre la mañana de terror que vivió días atrás.

La mujer pudo brindar algunas características físicas de su agresor: mide aproximadamente 1,60 metros, tenía un buzo negro y zapatillas claras, y le faltaba un diente.

A horas de lo sucedido, Natalia reconoció que lo vivido la dejó con “mucha impotencia”, y que decidió hacer la denuncia para evitar que otras personas tengan que pasar por una situación tan aterradora. “Fui a hacer la denuncia para ser escuchada porque no es nada agradable. Uno quiere salir a trabajar tranquila y que no te pasen estas situaciones. Ojalá que lo puedan identificar”.