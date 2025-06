"Hacelo o te mato": simuló ser pasajero, abusó de la conductora de una aplicación de viajes y quedó detenido

Un hombre de 25 años fue detenido en Florencio Varela tras abusar sexualmente de una conductora de una aplicación de viajes, en un hecho que conmocionó a los vecinos de la zona.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del pasado sábado, cuando la víctima, una mujer de 43 años que trabajaba con la aplicación DiDi, recibió un pedido de viaje desde una cuenta que no era la titular.

Según el testimonio de la conductora, el acusado, identificado como B.E.M., solicitó el viaje desde una casa en la localidad de Florencio Varela, donde habría comido con sus amigos. Al llegar al punto indicado, el hombre se subió al vehículo Citroën Xsara Picasso de la mujer y se presentó como "Braian", aunque reconoció que no era el dueño de la cuenta sino que un amigo se la había prestado. A pesar de esta irregularidad, la conductora accedió a llevarlo ya que procedía de una vivienda.

LA AMENAZÓ CON UN CUCHILLO Y LA OBLIGÓ A HACERLE SEXO ORAL

Durante el trayecto, al llegar a la intersección de las calles Almafuerte y Alberdi, el agresor pidió que el vehículo se detuviera. Fue entonces cuando sacó un cuchillo tipo carnicero y, bajo amenazas, obligó a la mujer a practicarle sexo oral, diciéndole frases intimidatorias como “chupame la p…o te mato, hacelo o te mato”.

"Faltando tres minutos para llegar a destino, en ese momento, me pone el cuchillo en el cuello. También me dijo 'Bajate' y después me dijo 'Chupame la p..., haceme un p...', relató Gabriela, nombre que dio en la entrevista para preservar su identidad, en diálogo con A24.

Frente a esta indignante y peligrosa situación, la víctima logró escapar lanzándose del auto y fue rescatada por un grupo de vecinos, a quienes alertó con gritos en medio de la calle ya que ninguno de los vehículos que transitaban por la zona frenaron para ayudarla.

"Me insultó, me quiso arrastrar atrás, me decía 'Vamos atrás que vamos a culear'. Yo agarré mis llaves, me tiro del auto, pido auxilio desde el primer momento que pido auxilio. No sé cómo salí de ahí porque tenía un cuchillo gigante", denunció la conductora. "Y y yo le digo por favor 'No me hagas a nada. Prefiero que me mates, antes que me termines violando'", recordó

Posteriormente, tomó coraje, regresó al lugar donde comenzó el viaje y habló con el propietario de la casa desde donde se solicitó el viaje, quien le proporcionó información sobre el acusado. La mujer realizó la inmediata denuncia ante la Policía, que inició una investigación inmediata.

Las autoridades pudieron establecer la identidad del agresor cotejando los datos de la cuenta de la aplicación con las imágenes de cámaras de seguridad de la zona. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 de Florencio Varela solicitó la detención del acusado.

Precisamente, efectivos de la DDI Florencio Varela realizaron una vigilancia encubierta en un domicilio donde el hombre se habría estado escondiendo. Finalmente, el pasado lunes fue detenido en la calle Pilar al 300, en Florencio Varela.

El acusado, quien es peluquero, fue imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y se espera que declare en las próximas horas. La víctima, en diálogo con medios de comunicación, relató el horror vivido y expresó su deseo de que se haga justicia.