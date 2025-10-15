Un grave hecho conmociona a Contralmirante Cordero y al Alto Valle. Un hombre oriundo de Cipolletti fue acusado de intentar secuestrar a una adolescente con fines sexuales cuando la joven se dirigía a clase. El episodio ocurrió el 4 de junio de 2025, alrededor de las 14 horas, cuando la estudiante caminaba sola por una calle cercana a su escuela.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, el acusado circulaba en un Chevrolet Corsa, se detuvo junto a la víctima e intentó forzarla a subir al vehículo, sujetándola del brazo. La adolescente se resistió con fuerza, gritó pidiendo ayuda y logró escapar del agresor, quien huyó del lugar sin poder concretar el ataque.

La formulación de cargos y el accionar judicial

Durante la audiencia realizada este miércoles, la fiscalía formuló cargos contra el hombre por el delito de sustracción de menores con fines sexuales en grado de tentativa, atribuyéndole la autoría directa del hecho.

El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado

El funcionario judicial a cargo del caso explicó que el objetivo del agresor fue “menoscabar la integridad sexual de la víctima” y que no logró consumar el delito por motivos ajenos a su voluntad, ya que la joven se defendió y pidió auxilio a terceros.

El juez de garantías avaló la acusación y ordenó la apertura formal de la investigación penal preparatoria, que se extenderá por un período de cuatro meses.

Medidas de protección para la víctima

A pedido de la Fiscalía, se dispusieron medidas cautelares estrictas para garantizar la seguridad de la adolescente. Entre ellas, se estableció la prohibición total de contacto y acercamiento del acusado hacia la víctima y su entorno familiar, por cualquier medio, físico o digital.

Además, el juez resolvió que estas restricciones se mantendrán durante toda la etapa de investigación, en tanto se evalúa la evidencia y se determina la posible elevación del caso a juicio.