“Fue un susto enorme”: una familia despistó en la Ruta 7 al evitar un choque

El siniestro vial ocurrió el domingo 26, pasadas las 17, sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que une Centenario con Neuquén, muy cerca del Picadero.

Según informaron fuentes policiales, un Renault Sandero, conducido por un hombre de 31 años oriundo de San Patricio del Chañar, circulaba por el carril de sobrepaso cuando se cruzó bruscamente al otro carril, sin advertir a los vehículos que venían detrás.

Esa maniobra obligó al conductor de un Citroën C4, en el que viajaban un matrimonio y sus hijos de 16 y 19 años, a realizar un movimiento repentino para evitar una colisión frontal, lo que derivó en el despiste del vehículo.

El Citroën terminó contra el guardarrail

El impacto fue inevitable: el Citroën rozó el guardarrail y terminó en la banquina, con daños materiales visibles en la parte delantera. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad, aunque el conductor del sedán fue trasladado al Hospital Natalio Burd por precaución, en una ambulancia a cargo de la doctora Barale.

En el lugar trabajó personal policial de Tránsito Villa Obrera, que multó al conductor del Sandero por tener el seguro vencido, además de labrar las actuaciones correspondientes por la maniobra imprudente.

Pese al susto, no fue necesario interrumpir la circulación vehicular hacia Neuquén, ya que ambos rodados quedaron a un costado de la calzada. Los agentes ordenaron el tránsito y permanecieron en el lugar hasta que los vehículos fueron retirados.