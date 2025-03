"Fue a arrebatarme la vida", declaró la sobreviviente del violento ataque de su expareja en Río Gallegos

SANTA CRUZ Tras el derrumbe del monumento a Osvaldo Bayer, vandalizaron la estatua de un ex presidente Desde el municipio de Río Gallegos afirmaron que "no fue un acto al azar". El intendente Grasso había explicado la decisión de trasladar el monumento a la Plaza de los Presidentes: "Lo dejé a un costado porque no fue parte de la democracia, pero no lo destruí, no lo decapité, no lo tiré".