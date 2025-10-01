“Fred” Machado: cómo vive el empresario en la Patagonia mientras la Justicia define si lo extraditan a EE.UU.

El empresario rionegrino Federico “Fred” Machado permanece bajo prisión domiciliaria en una vivienda de su propiedad ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 1, a unos 17 kilómetros de Viedma. Allí transita sus días a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir si será extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Su detención se produjo en Neuquén el 16 de abril de 2021. Desde entonces fue alojado en diferentes dependencias policiales, primero en Bariloche y más tarde en instalaciones de la Policía Federal, hasta que la Justicia Federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en la capital rionegrina.

El proceso judicial y las demoras

Machado no registra antecedentes penales en Argentina ni causas abiertas en tribunales locales. Ese detalle, junto con su condición de ciudadano argentino y su declaración de que no tiene intenciones de regresar a Estados Unidos, contribuyeron a que el proceso se extendiera por varios años sin definición.

En otros casos de pedidos de extradición, cuando se trata de extranjeros detenidos en territorio argentino, los plazos suelen ser más cortos. Sin embargo, el expediente de Machado continúa en análisis en la Corte Suprema.

Vínculos políticos y exposición pública

En los últimos meses, el nombre de Machado volvió a la escena pública por versiones que lo vinculan con el diputado nacional José Luis Espert, a quien habría aportado dinero en 2020 durante su campaña política. Además, en 2019 se lo relacionó con vuelos privados que el actual legislador utilizó en sus recorridas electorales.

Aunque Espert negó reiteradamente la existencia de un vínculo personal con Machado, las referencias a esos viajes y los agradecimientos públicos alimentaron la polémica.

Antecedentes comerciales y propiedades

Antes de ser investigado por la justicia internacional, Machado estuvo vinculado a diferentes proyectos empresariales en la región, algunos de los cuales no prosperaron. Entre ellos, un plan para construir un hotel en Las Grutas y otro para instalar un taller de embarcaciones en tierras del puerto de San Antonio Este.

El predio donde hoy cumple prisión domiciliaria se caracteriza por su cerco perimetral de hormigón y el ingreso asfaltado. Según se informó, era de su propiedad mucho antes de que trascendieran las acusaciones en su contra.