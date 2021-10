Un violento robo sufrió una mujer de 34 años embarazada de 6 meses, cuando un supuesto cliente entró a comprar ropa al local que atendía el jueves al mediodía. Fue en una tienda de calle San Martín y Juan B. Justo de Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe.

"No me golpees, no me tires que estoy embarazada", contó la hija de la mujer sobre el pedido desesperado que le hizo su mamá al delincuente. Allí comenzó un forcejeo que incluyó golpes y empujones al suelo en reiteradas veces, pese a que ella no se resistió.

La amenazó con tener escondida un arma, y a pesar de haberle robado el celular y la cartera , el delincuente la seguía golpeando en la panza, según publica Telefe Noticias.

Rocío tuvo que ir al médico para verificar el estado de salud de su embarazo de 6 meses, ya que la mayoría de los golpes se los efectuó en la panza. "Tiene todos moretones en distintas partes del cuerpo", contó su hija sobre el violento robo que su madre sufrió y por el cual aún no hay detenidos.